開箱島語台中店　9大餐檯必吃、10道台中限定料理一次看

▲開箱島語台中店明天開幕。（圖／記者黃士原攝，以下同）

記者黃士原／台北報導

有最難訂位吃到飽稱號的「島語自助餐廳」，台中漢神洲際店明天正式開幕，餐檯一樣規劃為9大區，提供近200道菜色，《ETtoday新聞雲》整理出9大餐檯必吃菜色及10道台中限定料理，其中包括松葉蟹腳、琴酒生蠔燒、干貝海膽手卷、麻油蒜燒烏魚膘海參及極品芋香佛跳牆都能無限享用。

島語有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮、飲品等9大餐檯區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒。繼台北漢來店、高雄漢神店、桃園台茂店後，台中漢神洲際店明天正式開幕。

▲麻油蒜燒烏魚膘海參。

▲魚子醬XO帆立貝。

餐食方面，台中店特別推出10道結合在地食材的特色料理，包括加入新社乾香菇的「麻油蒜燒烏魚膘海參」、選用新社石岡角瓜入菜的「上湯瑤柱絲瓜」、新鮮龍虎斑製作的「清蒸樹子龍虎斑」、大甲芋頭製作的「極品芋香佛跳牆」、結合台中酒廠花雕酒風味的「花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯」、日式醃漬手法呈現的「法國海螺」、融合義大利餃概念的「義式松露奶香蝦餃」、台中龍眼乾入味的「龍眼乾肝醬」、融入南投日月潭茶梅的「茶梅和風醬」、「魚子醬XO帆立貝」。

除了台中限定的特色料理外，島語台中店也延續品牌精神，匯聚海鮮、生食、現做料理、亞洲風味與甜點飲品等多元餐檯，以下介紹9大餐檯必吃菜色。

▲松葉蟹腳。

鮮（海鮮沙拉/冷盤）

1、進口頂級松葉蟹腳、雪蟹腳、法國海螺、野生沙公

2、台灣在地三欣園藝生菜（產銷履歷、契作）

3、自製松露肝醬、台中龍眼乾入味的龍眼乾肝醬

▲挪威鮭魚。

▲干貝海膽手捲。

盛（日料區）

1、挪威鮭魚、生食級北海道干貝等高檔海鮮

2、星鰻、和牛、比目魚側緣等炙燒握壽司

3、干貝海膽手捲、甜蝦明太子手捲

4、長野信州味噌湯、日式小菜碟

5、台東成功漁港現流生魚片

▲琴酒生蠔燒。

爍（烤物）

1、琴酒生蠔燒

2、日式烤香魚、烤透抽一夜干

▲雪絲海老揚。

極（炸物）

1、雪絲海老揚、竹炭炸蝦、炸生蠔、鮑魚天婦羅

2、柚香蘿蔔、黃金泡菜等涼菜

▲片皮烤鴨（宜蘭櫻桃鴨）。

膳（中式料理）

1、片皮烤鴨（宜蘭櫻桃鴨）

2、名人坊鮑魚燒賣皇、長春捲（香港米其林餐廳聯名款）

3、甕仔雞使用淨安牧場漢來島語雞（專為島語獨家育種）

▲牛排。

▲假日晚餐供應龍蝦每人半尾。

炙（西餐區）

1、現烤美國牛排

2、現烤台畜好欣豬台灣戰斧豬排（採濕式熟成，肉質軟嫩香醇）

3、現烤迷迭香羊排

4、濃湯搭配王鵬傑小可頌、酥皮（世界麵包大賽冠軍王鵬傑研製）

5、假日晚餐供應龍蝦每人半尾

▲花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯。

煲（湯品）

1、花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯（使用松葉蟹腳）

2、XO醬鮮蚵煲（使用日本規格生食級鮮雞蛋、東石鮮蚵）

▲Gelato冰淇淋。

繽（甜點）

1、Gelato冰淇淋新增台中限定口味2款，大甲檳榔心芋、烏龍柑橘

2、新增3款甜點：開心果聖多諾黑、開心果泡芙、赤豆小雪菓

沁（飲品）

1、華剛精品莊園茶（海拔2500公尺以上茶莊）

2、台灣在地百年品牌飲品（彰化員林百年仙草甘茶、台南義豐冬瓜茶、金門復元堂酸梅汁）

3、台中店2款限定特調。「芋霸不能」芋香、斑蘭與Q彈麻糬波霸融合，演繹熟悉又驚喜的台式奶酒風味，「桃醉島嶼」楊桃湯與古早味紅茶交織微甜果香，喚醒專屬台中的夏日微醺記憶。

▲戶外露臺「森之島」。

島語台中洲際店特別為中台灣的消費者打造多元空間體驗，規劃出戶外露臺「森之島」，設計師以歐洲宴會文化中的 Digestif 概念為發想，透過多層次植栽與喬木構築綠意包覆，結合水景反射與低位座席配置，打造具停留感的戶外餐廳空間，不僅是用餐和拍照打卡的區域，也適合作為小型宴客、私人聚會及證婚儀式使用，為新人打造兼具質感與儀式感的婚禮體驗。

為歡慶島語台中店開幕，同步推出多重開幕限定活動，即日起至8月7日，消費者完成綁定並註冊「來美食PLUS」會員，即可憑當日消費發票與兌換券兌換限量「山影流光紀念杯」1個；另於9月30日前，使用漢來美食合庫聯名卡消費，並綁定LINE「來美食PLUS」會員集點，內用消費滿2,000元即可獲得300元漢來美食電子抵用券。

▲「豪享自助餐廳」8月8日及8月9日6人同行，1位父親可免費用餐。（圖／高雄萬豪酒店提供）

另外，迎接父親節，高雄萬豪酒店祭出「爸氣十足」餐飲系列活動，其中「豪享自助餐廳」8月8日及8月9日這兩天4人同行，1位父親享餐費半價優惠；6人同行，1位父親可免費用餐（另收取原價1成服務費）。以餐價假日午餐1280元+10%、假日晚餐1380元+10%計算，等於最高現賺1380元。

▲板橋凱撒南洋餐廳推父親節優惠。（圖／板橋凱撒提供）

板橋凱撒大飯店Lotus泰饗蓮花餐廳以泰式料理為核心，同時供應泰國、馬來西亞、印度、越南等南洋料理，今年8月推出父親節主題月活動「88同行歡聚」，只要出示身分證件與爸爸一同用餐，兩人同行即享88折、3人同行8折，4人同行爸爸更只需要88元。