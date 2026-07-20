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品味海上的每一刻　MSC榮耀號開啟專屬奢華假期

文／七逗旅遊網　圖／MSC地中海郵輪

2027年春天，不妨為自己預留一場與大海相遇的假期！MSC榮耀號明年春季限定航次，將推出全新「禮遇艙房」，從登船、航行到返港，每一段旅程都多了一份從容與優雅，讓海上假期不只是度假，更是一場充滿儀式感的生活體驗。

品味海上的每一刻 MSC榮耀號開啟專屬奢華假期（圖／MSC地中海郵輪）

▲MSC榮耀號滿足一站式海陸度假享樂。

你的專屬禮遇，從踏進碼頭的那一刻便悄然展開。登船日享有專屬Check-in櫃檯，省去排隊等待，以更輕鬆的步調迎接假期。每當郵輪靠港，專屬下船號碼牌將直接送達艙房，不必提早排隊，也無須在人潮中奔波，只需依照自己的節奏，悠然展開岸上探索。旅程尾聲返回基隆港時，更享有優先離船禮遇，讓最後一刻依舊優雅從容，為這趟旅程畫下最完美的句點。

品味海上的每一刻 MSC榮耀號開啟專屬奢華假期（圖／MSC地中海郵輪）

▲「禮遇艙房」打造專屬尊寵體驗，讓旅客從登船起，就感受升級禮遇。

除了便利的專屬服務，艙房內的每一處細節，也讓假期更加愜意。入住「禮遇陽台房」，可依照自己的旅行風格，自由選擇酒水、軟飲或Wi-Fi衛星網路禮遇（三選一）。

品味海上的每一刻 MSC榮耀號開啟專屬奢華假期（圖／MSC地中海郵輪）

▲喜歡微醺時光，不妨選擇酒水套裝無限暢飲。

若升級入住「禮遇豪華陽台房」或「禮遇大陽台豪華房」，尊享體驗再向上提升，不僅直接包含船上Wi-Fi衛星網路，更可享有酒水或軟飲套裝二選一。當晨光灑落私人陽台，手握一杯喜愛的飲品，迎著海風遠望無垠海平線；夜幕低垂時，再與摯愛共享星光與海浪交織的靜謐時光，這樣的片刻，正是郵輪旅行最令人著迷的理由。

品味海上的每一刻 MSC榮耀號開啟專屬奢華假期（圖／MSC地中海郵輪）

▲軟飲套裝也有咖啡、礦泉水、果汁、氣泡水等，選擇豐富多樣。

為回饋喜愛郵輪假期的旅人，MSC榮耀號2027春季限定航次同步推出早鳥優惠：即日起至8月31日報名付訂，每房減10,000元；9月1日至11月15日報名，每房減6,000元優惠。限量禮遇艙房席次有限，現在就預約2027年的第一場海上假期，讓每一次登船、每一段航程、每一刻風景，都因專屬禮遇而更加難忘。

詳洽：
MSC榮耀號銷售旅行社 (按筆畫排序)：
五福、可樂、行家、百威、東南、信安、喜鴻、雄獅、尊榮、鳳凰
MSC地中海郵輪官方合作旅行社網站
MSC地中海郵輪官方Facebook

關鍵字： 七逗旅遊網 MSC地中海郵輪 MSC榮耀號

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