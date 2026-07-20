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把明年春天留給最重要的人　與MSC榮耀號來趟海上之約

文／七逗旅遊網　圖／MSC地中海郵輪

2027年3月，當春天翩然來臨，MSC榮耀號將再次從基隆啟航；沒有換飯店的忙碌，也沒有趕交通的疲憊，每一天睜開眼，迎接你的都是遼闊海景，每一段時光，都可以慢慢享受。

把明年春天留給最重要的人 與MSC榮耀號來趟海上之約（圖／MSC地中海郵輪）

▲MSC榮耀號共有13間餐廳，提供豐富多元的海上味蕾盛宴。

船上的一天，總是在不同的笑容裡展開。甲板上，孩子迫不及待衝向水上樂園，在笑聲中盡情奔跑；另一頭，爸媽終於能坐下來喝杯咖啡，看著海平線發呆，不用一直看時間，也不用擔心下一個景點在哪裡。旅行第一次不是誰配合誰，而是每個人都找到屬於自己的節奏。

把明年春天留給最重要的人 與MSC榮耀號來趟海上之約（圖／MSC地中海郵輪）

▲榮耀大道80米LED天幕秀輪番上演，兩側知名品牌店林立，無數派對也在此熱鬧登場。

午後的陽光落在甲板，也落在一群相識多年的好友身上。她們沒有急著打卡，也沒有非去不可的行程，只是悠閒散步、聊天，在精品大道逛逛，遇見喜歡的風景就停下腳步，遇見喜歡的餐廳就多坐一會兒。夜晚換上最喜歡的衣服，一起享受晚餐、欣賞表演，在海風吹拂的甲板上舉杯，聊著那些說不完的夢想，也分享最平凡、卻最珍貴的生活。

把明年春天留給最重要的人 與MSC榮耀號來趟海上之約（圖／MSC地中海郵輪）

▲施華洛世奇水晶旋轉階梯是船上必拍的華麗場景。

另一個角落，一家三代正圍坐在餐桌前。阿公阿嬤笑看孫子分享今天的新發現，孩子興奮的比手畫腳，爸媽終於放下手機，不再查路線、不再趕時間。晚餐過後，全家一起走進海上劇院，看著精彩演出在眼前展開；散場時，再一起迎著晚風走回艙房，一家人並肩走著，把平常來不及說出口的關心，都留在這段共同度過的時光裡。

把明年春天留給最重要的人 與MSC榮耀號來趟海上之約（圖／MSC地中海郵輪）

▲MSC榮耀號上配備有一級方程式賽車模擬器。

郵輪吸引人之處，不只是壯闊的大海、豐富的設施，而是它讓旅行重新回到最單純的樣子；不必一直移動，就能遇見不同風景；不用把行程塞爆，就能留下美好回憶。

MSC榮耀號2027年春季航次（2027/3/11－3/19）現已開放預訂，即刻預約，獨享早鳥禮遇。即日起～至8/31止，報名付訂享早鳥優惠每房減10,000元。指定內艙二人房，付訂即享第2人半價優惠。 ( 恕早鳥優惠無法併用！)
9/1起～11/15止，報名付訂享早鳥優惠每房折6,000元。

詳洽：
MSC榮耀號銷售旅行社 (按筆畫排序)：
五福、可樂、行家、百威、東南、信安、喜鴻、雄獅、尊榮、鳳凰
MSC地中海郵輪官方合作旅行社網站
MSC地中海郵輪官方Facebook

關鍵字： 七逗旅遊網 MSC地中海郵輪 MSC榮耀號

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