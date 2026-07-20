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冬日最期待的旅程　就從MSC榮耀號開始

文／七逗旅遊網　圖／MSC地中海郵輪

一年總有一段假期，值得用最特別的方式收藏。今年冬天，不妨換個玩法，帶著家人登上17.2萬噸的MSC榮耀號，把聖誕節、跨年夜、元旦新年，過成最有儀式感的旅行。

冬日最期待的旅程　就從MSC榮耀號開始（圖／MSC地中海郵輪）

▲MSC榮耀號打造升級版樂高海上樂園。

上船後，第一件不能錯過的事，就是開啟美食模式。免費主餐廳像是海王餐廳、燈塔餐廳，每晚都能悠閒享用從前菜、主餐到甜點的精緻西式套餐；集市自助餐廳則一路營業到深夜，各國料理、現做起司、現烤披薩通通吃得到，隨時滿足味蕾。想再犒賞自己，美式牛排屋更是不少老饕的最愛，大口品嚐香嫩牛排，每一口都充滿度假的幸福感。

冬日最期待的旅程　就從MSC榮耀號開始（圖／MSC地中海郵輪）

▲美味開動，大口吃肉超滿足。

夜晚的MSC榮耀號，更像一座漂浮在海上的娛樂王國。倫敦大劇院天天上演不同主題的精彩演出，從歌舞秀、特技到聲光效果，都有媲美百老匯的震撼。孩子們最愛逗趣的喜劇與雜耍表演，歡笑聲總是此起彼落。冬季限定的白色派對、海上跨年倒數更是氣氛滿點，換上一身白色穿搭，在DJ的帶領下盡情搖擺，一起迎接嶄新的一年。

冬日最期待的旅程　就從MSC榮耀號開始（圖／MSC地中海郵輪）

▲倫敦大劇院世界級歌舞表演，帶來豐富多彩的全方位視聽饗宴。

船上的精彩還不只如此，親子家庭可以把孩子交給與樂高合作的分齡兒童俱樂部，免費專業託管、大姊姊陪玩、DIY手作，讓小朋友玩得開心，爸媽也終於能安心放個假。趁著難得的空檔，到Aurea水療美容中心做場熱石按摩，或在天際線酒吧，一邊欣賞遼闊海景、一邊悠閒小酌，把屬於兩人的浪漫時光慢慢找回來。就算遇到下雨，也能在室內運動館、保齡球館盡情玩樂，精彩絲毫不打折。

冬日最期待的旅程　就從MSC榮耀號開始（圖／MSC地中海郵輪）

▲穿上純白戰袍，在音樂、燈光與舞蹈中，一起嗨玩白色派對。

最好的旅行，從來不是趕著跑景點，而是盡情享受每一刻。冬季出遊少了人潮，多了悠閒，更能細細享受旅程的美好。現在7/31前預訂MSC榮耀號冬季航次，還可享早鳥優惠，每房現減6,000元。今年冬天，就把最珍貴的假期留給最重要的人，一起航向充滿歡笑、美食與感動的海上暖冬之旅。

詳洽：
MSC榮耀號銷售旅行社 (按筆畫排序)：
五福、可樂、行家、百威、東南、信安、喜鴻、雄獅、尊榮、鳳凰
MSC地中海郵輪官方合作旅行社網站
MSC地中海郵輪官方Facebook

關鍵字： 七逗旅遊網 MSC地中海郵輪 MSC榮耀號

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