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ChizCheese首店插旗新竹巨城　隱藏版「檸霜」蛋糕限時送

▲▼「ChizCheese」全台首間實體門市進駐新竹巨城購物中心。（圖／ChizCheese提供）

▲ChizCheese全台首間實體門市進駐新竹巨城購物中心。（圖／ChizCheese提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

主打北海道生乳酪蛋糕的台灣甜點品牌「ChizCheese」，全台首間實體門市進駐新竹巨城購物中心，除販售人氣芝士蛋糕，同時推出全新「瀨戶內檸檬蛋糕」，即日起上市。31日前購買盒裝瀨戶內檸檬蛋糕並打卡，即可免費吃只送不賣的隱藏版口味「檸霜」1顆。

▲▼「ChizCheese」全台首間實體門市進駐新竹巨城購物中心。（圖／ChizCheese提供）

▲全新「瀨戶內檸檬蛋糕」把甜點設計成檸檬造型。

ChizCheese首度開實體店，插旗Big City遠東巨城購物中心B1，並帶來全新「瀨戶內檸檬蛋糕」，嚴選日本廣島縣瀨戶內檸檬，把甜點做成檸檬的外型，再覆上糖霜、新鮮果皮，提供「檸檬奶油」、「鹽之乳」2種口味，單顆65元，盒裝6入單一口味330元、任選2盒599元；經典「北海道雪域芝士蛋糕」，每條780元。

ChizCheese新竹巨城店31日前推出限定活動，購買任一盒瀨戶內檸檬蛋糕並打卡，可免費獲得期間限定、不對外販售的隱藏版口味「檸霜（Lemon Glaze）」1顆，每日限量、送完為止。檸霜內餡搭配品牌招牌海鹽奶油。

此外，ChizCheese也宣布展開夏季快閃巡迴，8月5日至9月3日將進駐SOGO台北復興館B3，8月21日至9月27日再前進高雄漢神巨蛋B1。

ChizCheese新竹巨城店
地址：新竹市東區中央路229號B1（Big City遠東巨城購物中心）
營業時間：周日至周四11:00-21:30；周五、周六11:00-22:00

▲▼亞尼克「夏日涼感薄巧派對」開跑 。（圖／記者蕭筠攝）

▲亞尼克推出升級版「特濃薄荷巧克力脆片生乳捲」、全新「薄荷巧克力派」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

亞尼克「薄荷巧克力系列」夏季回歸，共推出4款商品，「特濃薄荷巧克力脆片生乳捲」有別於往年北海道奶霜搭配義大利薄荷奶霜的雙重內餡，今年以雙倍薄荷量融合奶霜，再拌入55%比利時巧克力脆片，外層選用帶有巧克力豆的特黑巧克力泡芙蛋糕，每條565元、12公分獨享捲495元。

全新「薄荷巧克力派」結合杏仁派塔、古典巧克力蛋糕與薄荷奶霜，派皮上還灑滿比利時巧克力脆片，6吋980元。

今年的「薄荷巧克力蛋糕」外型不同於往年，在巧克力蛋糕上堆疊薄荷奶霜、巧克力黑餅及脆片，最後覆上比利時巧克力，6吋1280元；回歸的「薄荷巧克力黑酷曲」內餡有薄荷奶霜、OREO酥餅及巧克力脆片，6吋535元。

亞尼克也首度針對特濃薄荷巧克力脆片生乳捲、薄荷巧克力派、薄荷巧克力蛋糕推出切片版，售價分別為138元、168元、178元。以上薄荷巧克力系列產品販售至9月30日。

▲▼亞尼克「夏日涼感薄巧派對」開跑 。（圖／記者蕭筠攝）

▲薄荷巧克力黑酷曲（左）、薄荷巧克力蛋糕。

▲▼亞尼克「夏日涼感薄巧派對」開跑 。（圖／記者蕭筠攝）

▲3款薄荷系列蛋糕推出切片版。

關鍵字： 美食情報 美食雲 ChizCheese 新竹巨城 亞尼克

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