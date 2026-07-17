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基隆雙層觀巴250元優惠延長至年底　8小時無限搭、送點心咖啡

▲基隆市文化觀光局推出暑假限定「基隆雙巴樂翻天」優惠，暢遊國立海洋科技博物館、八斗子車站、正濱漁港色彩屋及沙灣歷史文化園區等人氣景點,基隆旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲暑假限定「基隆雙巴樂翻天」優惠將延長至今年底。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

基隆雙層觀光巴士優惠延長了！基隆市文化觀光局今（17日）宣布，暑假推出的「基隆雙巴樂翻天」優惠活動因反應熱烈，原訂至9月15日止的優惠票券已全數售罄，經評估後決定延長至今年12月31日，一般票只要250元，即可8小時不限次數搭乘，還加贈在地點心與咖啡。

基隆市文化觀光局表示，「基隆雙巴樂翻天」活動推出後市場反應超乎預期，暑期優惠票券開賣一周即全數售完，已有超過1,800人次搭乘雙層觀光巴士。為延續旅遊熱度並回應民眾需求，市府與業者協調後，決定將優惠方案延長至年底。

▲基隆市文化觀光局推出暑假限定「基隆雙巴樂翻天」優惠，暢遊國立海洋科技博物館、八斗子車站、正濱漁港色彩屋及沙灣歷史文化園區等人氣景點,基隆旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲旅客可在8小時內不限次數上下車，聆聽專人導覽周邊景點。（圖／記者彭懷玉攝）

今年4月啟航的基隆雙層觀光巴士，從基隆城際轉運站11號月台發車，沿途停靠沙灣歷史文化園區、正濱漁港彩色屋、國立海洋科技博物館、八斗子車站等熱門景點，回程新增基隆廟口站，旅客可在8小時內不限次數上下車，自由安排山海一日遊行程。

▲▼基隆雙層觀光巴士路線與時間。（圖／翻攝自活動官網）

▲基隆雙層觀光巴士路線與時間。（圖／翻攝自活動官網）

▲基隆市文化觀光局推出暑假限定「基隆雙巴樂翻天」優惠，暢遊國立海洋科技博物館、八斗子車站、正濱漁港色彩屋及沙灣歷史文化園區等人氣景點,基隆旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼八斗子基隆恐龍AR生態園區；正濱漁港色彩屋。（圖／記者彭懷玉攝）

▲基隆市文化觀光局推出暑假限定「基隆雙巴樂翻天」優惠，暢遊國立海洋科技博物館、八斗子車站、正濱漁港色彩屋及沙灣歷史文化園區等人氣景點,基隆旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

延長後優惠內容維持不變，一般票由原價500元下殺5折至250元，除了可不限次數搭乘外，還加贈在地點心及咖啡；另推出600元山海套票，包含搭雙層巴士、海科館門票、基隆在地濾掛咖啡及文創品，一票串聯交通、景點與在地特色體驗。

▲基隆市文化觀光局推出暑假限定「基隆雙巴樂翻天」優惠，暢遊國立海洋科技博物館、八斗子車站、正濱漁港色彩屋及沙灣歷史文化園區等人氣景點,基隆旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼一般票由原價500元下殺5折至250元，加贈在地點心及咖啡；600元山海套票，海科館門票及基隆伴手禮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲基隆市文化觀光局推出暑假限定「基隆雙巴樂翻天」優惠，暢遊國立海洋科技博物館、八斗子車站、正濱漁港色彩屋及沙灣歷史文化園區等人氣景點,基隆旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，為打造更友善的旅遊環境，市府此次新增身心障礙者優惠，一般票優惠價200元、山海套票優惠價500元，符合資格者的一位必要陪同者亦可享同等票價優惠，讓更多旅客能輕鬆安排港都小旅行。

關鍵字： 基隆旅遊 基隆雙層觀光巴士 基隆雙巴樂翻天

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