台北夏季旅展今起連4天登場　住宿券2.2折起、郵輪現折1萬元

▲「台北國際夏季旅展」今（17日）起一連四天在世貿一館開跑。（資料照／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

2026台北國際夏季旅展今（17日）起至20日在世貿一館登場，今年集結逾200家業者、逾800個攤位，涵蓋旅行社、航空公司、郵輪、飯店及各縣市觀光單位，以下整理出飯店、旅行社、航空和郵輪優惠，註冊會員還能免費索票入場。

飯店

晶華國際酒店集團線上線下同步推出旅展，共推出20多項票券，最低52折起，人氣「環遊晶華集團聯合住宿券」每張3,000元，祭出買10送1或加贈亞洲萬里通8,000哩；福容大飯店聯合住宿券最低2,815元起，美食通用券最低1,067元起；雲朗觀光集團聯合住宿券維持每張2,200元，雲品溫泉酒店平日一泊二食住宿券同步開賣。

天成飯店集團聯合住宿券每張3,200元，下殺2.2折，可入住旗下指定飯店，瑞穗天合雙人一泊二食10,999元起；圓山大飯店住宿首推平日住宿通用券4,999元，可入住高級客房或加碼升等天際套房，全新改裝的金龍客房住宿券也以4.7折、每張7777元限量賣；北投大地酒店推出「仲夏舞曲住宿券」8,288元，約41折，淡季平假日及連假皆不加價。

▲麗星郵輪祭出探索星號「買4晚送1晚」、夏季航程第3人免費等優惠。（資料照／記者彭懷玉攝）



航空、郵輪

中華航空宣布8月20日起復飛台北-富山航線，並祭出全球航點旅展折扣；MSC地中海郵輪推出2026冬季航次每房現折6,000元、2027春季航次每房折1萬元；麗星郵輪祭出探索星號「買4晚送1晚」、夏季航程第3人免費等優惠。早鳥預訂2027MSC榮耀號基隆出發的全新春季航次，報名付訂可享每房現折1萬元。

▲雄獅、東南、可樂、五福旅行社今年均有參展。（資料照／記者彭懷玉攝）



旅行社

雄獅旅遊推出挪威郵輪翡翠號14日行程96,000元起，日本滑雪最高現折7,000元；東南旅遊主打日本、東南亞團體行程最低1萬7,900元起；可樂旅遊推出9月連假13,900元起、日韓賞楓17,800元起，自由行最高折3,000元；五福旅遊則祭出沖繩4日19,999元、五星泰國6日17,900元起，並推出第二人最高折2萬元等優惠。

主辦單位表示，今年預估將吸引近30萬人次逛展，展期間同步祭出多項抽獎及滿額活動，包括早鳥入場送好禮、入場抽30萬元購物金、消費滿額再抽機票、行李箱等大獎。民眾至「2026台北國際夏季旅展」官網註冊會員，即可免費索票入場。