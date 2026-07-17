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父親節周末6人同行吃高雄萬豪Buffet　1位爸爸可免費用餐

▲高雄萬豪酒店祭出「爸氣十足」餐飲系列活動。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲「豪享自助餐廳」8月8日及8月9日6人同行，1位父親可免費用餐。（圖／高雄萬豪酒店提供）

記者黃士原／台北報導

迎接父親節，高雄萬豪酒店祭出「爸氣十足」餐飲系列活動，其中「豪享自助餐廳」8月8日及8月9日6人同行，1位父親可免費用餐。

豪享自助餐廳提供現切爐烤牛排、新鮮海鮮、異國熱食及精緻甜點，適合全家大小共享歡聚時光，這次配合高雄萬豪酒店的「爸氣十足」餐飲系列活動，只要8月8日及8月9日這兩天4人同行，1位父親享餐費半價優惠；6人同行，1位父親可免費用餐（另收取原價1成服務費）。以餐價假日午餐1280元+10%、假日晚餐1380元+10%計算，等於最高現賺1380元。

▲高雄萬豪酒店祭出「爸氣十足」餐飲系列活動。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲京翠港式飲茶，8月全月推出父親節桌席，預訂即加贈「避風塘中蝦」。

喜愛中式合菜的家庭，可選擇京翠港式飲茶或皇豪中餐廳。京翠港式飲茶於8月1日至8月31日推出每席1萬5000元+10%的父親節桌席，結合人氣港點、招牌燒味與廣東菜色，每席加贈10人份「避風塘中蝦」。

皇豪中餐廳於8月1日至8月9日推出父親節限定桌宴，主廚嚴選鮑魚、龍蝦等頂級食材入饌，每席2萬888元+10%，附贈金牌啤酒3瓶或盒裝果汁暢飲，為團聚時光增添歡樂氣氛，須提前3日預訂並支付訂金，以上皆不適用信用卡優惠。

▲板橋凱撒南洋餐廳推父親節優惠。（圖／板橋凱撒提供）

另外，板橋凱撒大飯店Lotus泰饗蓮花餐廳以泰式料理為核心，同時供應泰國、馬來西亞、印度、越南等南洋料理，今年8月推出父親節主題月活動「88同行歡聚」，只要出示身分證件與爸爸一同用餐，兩人同行即享88折、3人同行8折，4人同行爸爸更只需要88元。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 父親節

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