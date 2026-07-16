ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

精選全台5間夢幻無邊際泳池飯店　池畔看日出、飽覽山海

▲新板希爾頓酒店攜手運動品牌ASPORT，推出「ASPORT DAY 活力希行」聯名住房專案。（圖／業者提供）

▲新板希爾頓酒店無邊池。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

住飯店許多人最重視的設施之一就是泳池，尤其是將景觀延伸至城市天際線、自然景觀的無邊際泳池，近年更備受旅客喜愛。Booking.com就精選全台5間無邊際泳池旅宿，不僅能玩水消暑，還能飽覽壯觀水天一色景觀。

台北新板希爾頓酒店
位於板橋的「台北新板希爾頓酒店，全館亮點之一就是位於32樓的「棕櫚樹屋頂無邊際泳池」，池畔點綴著南國風情擺設與熱帶植物，並備有舒適搖籃椅，白天能遠眺山嵐環繞的市景，夜晚更能將雙北璀璨迷人的夜景盡收眼底。

▲▼漢來日月行館無邊際泳池。（圖／業者提供）

▲漢來日月行館無邊際泳池坐擁270度視角。（圖／業者提供）

南投漢來日月行館
「漢來日月行館」坐落於制高點，頂樓擁有全日月潭海拔最高的高空無邊際泳池，視覺上營造出泳池延伸至潭水的無界感，旅人能在如鏡面般的湖畔美景中，享受水天相連的極致視野。

不只泳池驚豔，飯店更將270度無敵湖景的優勢發揮到極致，無論是舒壓的三溫暖湯屋，還是面朝湖景的健身房，皆能一覽湖光山色，打造全方位的美景感官體驗。

▲▼阿里山英迪格酒店規劃2種元旦迎曙光玩法。（圖／業者提供）

▲阿里山英迪格酒店無邊際泳池還能看日出。（圖／業者提供）

阿里山英迪格酒店
坐落在嘉義阿里山國家風景區內的「阿里山英迪格酒店」，是全台海拔最高的國際品牌酒店。其最亮眼的設施，莫過於阿里山地區唯一的無邊際景觀泳池，可以在此欣賞日出，夜晚還能觀星。

▲▼高雄承億酒店高空懸挑透明無邊際泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

▲高雄承億酒店高空懸挑透明無邊際泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

高雄承億酒店
高雄承億酒店擁有全台唯一「高空懸挑透明無邊際泳池」，讓人在暢游時彷彿漂浮在港都高空；傍晚時分，旅人能在此遠眺西子灣的絕美夕陽、在池畔酒吧品味精緻下午茶，或體驗不定期舉辦的狂歡池畔派對。

▲▼煙波花蓮太魯閣。（圖／業者提供）

▲煙波花蓮太魯閣無邊際泳池還能飽覽山海。（圖／業者提供）

煙波花蓮太魯閣
「煙波花蓮太魯閣」園區目前有三大館別，其中「沁海館」二樓設有無邊際泳池，泳池整體空間採用大片玻璃造型設計，完美引入開闊視野，同時能飽覽東海岸無邊無際的蔚藍海景。

關鍵字： 嘉義旅遊 新北市旅遊 高雄旅遊 花蓮旅遊 南投旅遊 飯店旅館 無邊際泳池 星級飯店 度假飯店 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

推薦閱讀

精選全台5間夢幻無邊際泳池飯店

精選全台5間夢幻無邊際泳池飯店

新竹青蛙石暫停開放　多條步道也封閉

新竹青蛙石暫停開放　多條步道也封閉

台灣人「赴日消費金額」奪亞洲第一　第2季狂撒3600億日圓

台灣人「赴日消費金額」奪亞洲第一　第2季狂撒3600億日圓

台幣千元內也能吃好肉！東京燒肉放題

台幣千元內也能吃好肉！東京燒肉放題

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》

新北最高Buffet 9/30結束營業

新北最高Buffet 9/30結束營業

繼光香香雞推「88折應援套餐」　預測世足冠軍抽免費炸雞

繼光香香雞推「88折應援套餐」　預測世足冠軍抽免費炸雞

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

捷絲旅中山館開幕「2200元起就能住」

捷絲旅中山館開幕「2200元起就能住」

夏天限定水上漂！桃園大王蓮開放乘坐

夏天限定水上漂！桃園大王蓮開放乘坐

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

可樂、雄獅9月起「取消配房」　不與領隊住

開箱東部最美「山嵐圖書館」

姓名有「王」或「玉」字邊　王品牛排請吃龍蝦

壽司郎鮭魚腹一本燒網路爆紅

旅展住宿券「1晚每人最低704元」

台南「莊子土豆仁湯」公告無限期停業

新北最高Buffet 9/30結束營業

蓮花池畔享用客家菜！隱身崙坪地景園區

住花蓮捷絲旅三天兩夜4480起送早餐、接駁

熱門行程

最新新聞更多

精選全台5間夢幻無邊際泳池飯店

新竹青蛙石暫停開放　多條步道也封閉

台灣人「赴日消費金額」奪亞洲第一　第2季狂撒3600億日圓

台幣千元內也能吃好肉！東京燒肉放題

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》

新北最高Buffet 9/30結束營業

繼光香香雞推「88折應援套餐」　預測世足冠軍抽免費炸雞

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366