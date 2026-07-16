精選全台5間夢幻無邊際泳池飯店　池畔看日出、飽覽山海

▲新板希爾頓酒店無邊池。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

住飯店許多人最重視的設施之一就是泳池，尤其是將景觀延伸至城市天際線、自然景觀的無邊際泳池，近年更備受旅客喜愛。Booking.com就精選全台5間無邊際泳池旅宿，不僅能玩水消暑，還能飽覽壯觀水天一色景觀。



台北新板希爾頓酒店

位於板橋的「台北新板希爾頓酒店，全館亮點之一就是位於32樓的「棕櫚樹屋頂無邊際泳池」，池畔點綴著南國風情擺設與熱帶植物，並備有舒適搖籃椅，白天能遠眺山嵐環繞的市景，夜晚更能將雙北璀璨迷人的夜景盡收眼底。

▲漢來日月行館無邊際泳池坐擁270度視角。（圖／業者提供）

南投漢來日月行館

「漢來日月行館」坐落於制高點，頂樓擁有全日月潭海拔最高的高空無邊際泳池，視覺上營造出泳池延伸至潭水的無界感，旅人能在如鏡面般的湖畔美景中，享受水天相連的極致視野。

不只泳池驚豔，飯店更將270度無敵湖景的優勢發揮到極致，無論是舒壓的三溫暖湯屋，還是面朝湖景的健身房，皆能一覽湖光山色，打造全方位的美景感官體驗。

▲阿里山英迪格酒店無邊際泳池還能看日出。（圖／業者提供）

阿里山英迪格酒店

坐落在嘉義阿里山國家風景區內的「阿里山英迪格酒店」，是全台海拔最高的國際品牌酒店。其最亮眼的設施，莫過於阿里山地區唯一的無邊際景觀泳池，可以在此欣賞日出，夜晚還能觀星。

▲高雄承億酒店高空懸挑透明無邊際泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

高雄承億酒店

高雄承億酒店擁有全台唯一「高空懸挑透明無邊際泳池」，讓人在暢游時彷彿漂浮在港都高空；傍晚時分，旅人能在此遠眺西子灣的絕美夕陽、在池畔酒吧品味精緻下午茶，或體驗不定期舉辦的狂歡池畔派對。

▲煙波花蓮太魯閣無邊際泳池還能飽覽山海。（圖／業者提供）

煙波花蓮太魯閣

「煙波花蓮太魯閣」園區目前有三大館別，其中「沁海館」二樓設有無邊際泳池，泳池整體空間採用大片玻璃造型設計，完美引入開闊視野，同時能飽覽東海岸無邊無際的蔚藍海景。