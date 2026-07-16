新竹山區災後復原中！青蛙石園區暫停開放　多條步道封閉勿闖

▲新竹縣尖石鄉青蛙石步道。（資料照／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

受巴威颱風及連日豪雨影響，新竹縣尖石、五峰多處出現坍方、落石及道路受損。尖石鄉青蛙石園區即日起休園，馬胎古道、老鷹溪步道同步封閉，相關單位持續搶修，呼籲民眾暫勿前往。

其中，尖石鄉知名景點青蛙石園區因園區設施受損，自即日起暫停營業，恢復開放時間將另行公告；馬胎古道、老鷹溪步道目前仍在勘查及復原中，沿線可能有落石、土石鬆動及路面濕滑等風險，近期不建議前往。

▲新竹尖石老鷹溪步道。（資料照／記者彭懷玉攝）



此外，尖石鄉公所也公告，南坪古道、鴛鴦谷瀑布群步道、內鳥嘴山及北得拉曼步道同步暫停開放，呼籲民眾切勿進入封閉區域，以免發生危險。

▲新竹尖石鄉多處步道暫勿往。（圖／翻攝自新竹尖石鄉旅遊粉絲頁）



除了封閉步道外，部分步道雖未傳出重大災情，但因山區持續降雨，仍不建議前往，包括寶山鄉迴龍步道、環湖步道（環湖步道部分路段仍在搶修）、橫山鄉騎龍古道及北埔、竹東交界的金龜岩、猴洞步道等。

五峰鄉鵝公髻山步道目前則持續搶修中，登山口前約100公尺處有落石及坍方，步道沿線仍有落石風險，建議暫緩前往。



至於目前可正常通行的步道，包括湖口鄉仁和步道、金獅步道，災損已排除；關西鎮赤柯山、東獅頭山步道及石牛山步道則有零星倒木、落石，仍可通行，但須放慢腳步、留意安全。

新竹縣政府提醒，豪雨過後山區地質仍不穩定，即使天氣放晴，仍可能發生落石或土石滑落，建議近期避免前往尖石、五峰等山區景點及步道，並於出發前先查詢最新道路及步道開放資訊，以確保旅遊安全。