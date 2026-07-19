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「全台最美支線鐵道」旁住一晚3500元起　包2餐、彩繪火車DIY

▲▼福容徠旅水里推「住一晚、玩整條集集線」住房專案。（圖／業者提供）

▲台鐵集集線全線復駛，象徵南投鐵道觀光邁入全新里程碑。（圖／業者提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

歷經近5年修復後，台鐵集集線6月全線復駛，再度串聯二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里及車埕7座特色車站，也讓南投山城鐵道旅行重新受到關注。隨著暑假旺季到來，旅宿業者推出「住一晚、玩整條集集線」住房專案，含早餐、午茶和小火車彩繪DIY，搶攻深度慢旅行商機。

▲▼福容徠旅水里推「住一晚、玩整條集集線」住房專案。（圖／業者提供）

▲▼福容徠旅水里白色仿歐式城堡的建築外觀十分醒目；旅客從福容徠旅水里出發沿途漫步水里溪畔。

▲▼福容徠旅水里推「住一晚、玩整條集集線」住房專案。（圖／業者提供）

位於水里車站附近的福容徠旅表示，過去因集集線部分路段停駛，影響鐵道旅遊動線，如今全線復駛後，旅客可安排兩天一夜行程，搭乘火車串遊集集、水里、車埕等山城聚落，沿途欣賞山林景色，體驗鐵道旅行的慢步調，也帶動水里成為鐵道旅遊的重要據點。

▲▼福容徠旅水里推「住一晚、玩整條集集線」住房專案。（圖／業者提供）

▲▼雙人入住閱旅客房3,500元起；贈送的山城鐵道午茶以日月潭紅茶為主角，搭配水里愛玉、茶香費南雪與糖霜小品。

▲▼福容徠旅水里推「住一晚、玩整條集集線」住房專案。（圖／業者提供）

飯店同步推出「住一晚、玩整條集集線」住房專案，雙人入住閱旅客房3,500元起，包含住宿、早餐、山城鐵道午茶及小火車彩繪DIY，凡出示當日集集線車票或乘車證明，還可折抵150元房價，鼓勵旅客以大眾運輸方式體驗南投之美。館內設有共享交誼空間，提供免費飲品、點心及在地茶品，讓旅客在山城放慢步調，享受悠閒假期。

▲▼福容徠旅水里推「住一晚、玩整條集集線」住房專案。（圖／業者提供）

▲▼小火車彩繪DIY；旅客可搭火車走訪集集綠色隧道。

▲▼福容徠旅水里推「住一晚、玩整條集集線」住房專案。（圖／業者提供）

同時，旅客也能順遊水里早市、車埕老街、林班道文化園區、集集綠色隧道及水里溪畔，品嚐水里肉圓、生烤玉米、電廠冰棒等在地美食。或前往車程約6分鐘的百年水里蛇窯，體驗手拉坯、手捏陶、釉下彩瓷，或是換上古裝漢服及日本和服，享受陶藝文化的薰陶。

▲▼溪頭福華渡假飯店,溪頭森林步道。（圖／業者提供）

▲▼溪頭森林步道；溪頭福華渡假飯店。（圖／業者提供）

▲▼溪頭福華渡假飯店,溪頭森林步道。（圖／業者提供）

若偏好到山林避暑，溪頭福華渡假飯店則是不少家庭暑假的熱門選擇。飯店近日以「森林共生平台」理念榮獲永續旅宿金獎，歡慶獲獎同步推出「歡樂暑假1+1，好宿成雙」住房專案。凡旅客於同日入住兩房或連續入住兩晚，優惠價9,988元起，專案包含早餐、溪頭自然教育園區門票及冰淇淋。

飯店座落在溪頭森林遊樂區旁，旅客可漫步林間步道、享受濃郁芬多精洗禮，在天然冷氣房中遠離平地高溫。業者表示，希望透過結合生態教育、健康休閒與永續理念的旅宿體驗，讓旅客在暑假期間放慢步調，感受森林療癒魅力。

關鍵字： 南投旅遊 台鐵集集線復駛 度假旅館 飯店旅宿 水里車站

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