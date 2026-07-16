新北最高Buffet「50樓Café」9/30熄燈　Asia49只營業到8/16

▲50樓Café。（圖／50樓Café提供）

記者黃士原／台北報導

「50樓Café自助餐廳」是新北市最高Buffet餐廳，是許多板橋人聚餐地點，不過業者今日中午公告將於9月30日結束營業，而屬於同集團的「Asia49亞洲料理及酒廊」則只營業到8月16日。

50樓Café自助餐廳是「Mega50餐飲及宴會」旗下餐廳，位於板橋區百揚大樓50樓，擁有200公分高的落地窗，晚上時可欣賞新北市無敵夜景，餐檯供應海鮮、熱食、壽司、生魚片、生菜沙拉、甜點等近百道料理，是許多板橋人聚餐及情侶約會地點。

▲50樓Café自助餐廳目前正值澎湖美食季。（圖／Mega50餐飲及宴會提供）

50樓Café自助餐廳開幕至今即將屆滿10年，餐廳卻在今天公告只營業到9月30日，樓下同集團的Asia49亞洲料理及酒廊則在8月16日結束營業。消息傳出，讓許多老饕覺得驚訝，直呼「時代的眼淚」。

50樓Café自助餐廳目前正值澎湖美食季，選用產地直送的鮮美海味如牡蠣、紅新娘、小卷、石鮔乾，以及仙人掌、風茹草、花菜干、絲瓜等當地名物，透過多元料理手法，將菊島限定的風土美味通通搬上餐檯。

▲台南莊子土豆仁湯無限期停業。（圖／取自台南莊子土豆仁湯臉書）

另外，傳承三代的「莊子土豆仁湯」是台南人氣店家，不過業者日前公告，因為家中突遭重大變故，目前已無法繼續維持店面的正常營業，即日起無限期停業。

莊子土豆仁湯是許多人前往台南旅遊必吃店家，從最早民國35年創立至今已傳承到第三代，前二代都沒店名，老客人都叫「賣土豆仁湯ㄟ」，直到第三代才正式以姓氏取名為「莊子土豆仁湯」，為了維持品質，即使近幾年台灣物價高漲，但仍堅持用台灣土產的花生，一碗花生湯售價65元。此外，店裡還有紅豆湯、綜合湯、燒麻糬，以及冬天才販售的桂圓湯、米糕粥、燒仙草等。