東南旅遊跟進「全面取消領隊配房」　9月起長短程團體都適用

▲旅行團。（示意圖／ETtoday資料照）



記者彭懷玉／台北報導

近年單人旅遊持續成長，旅客對住宿隱私與休息品質要求也愈來愈高。東南旅遊今（16日）宣布，自9月1日起，日韓、東南亞等短程線，以及歐美等長程線團體旅遊全面實施「領隊不配房」制度，領隊將採獨立住宿，盼提升旅客住宿品質，也讓領隊有更充足的休息時間。

東南旅遊表示，近年單人旅遊需求明顯增加，今年1月至4月台灣旅客單人旅遊搜尋量較去年同期成長16%，其中海外單人旅遊更成長20%。目前東南旅遊單人旅客約占整體消費一成，以具經濟自主能力的女性旅客為主，因此決定全面升級團體住宿制度。

新制適用於即日起報名、9月1日（含）後出發的團體行程。若單人報名旅客有配房需求，仍會優先安排與同性旅客同住；若最終無法媒合，則依各行程規定加收單人房差。東南旅遊也提醒，歐美等長程線飯店多提供單人床房型（Single Room），相關住宿安排將依各地飯店規格辦理。

▲義大利威尼斯。（圖／東南旅遊提供）



東南旅遊表示，希望透過領隊獨立住宿，不僅保障旅客隱私，也讓領隊能維持最佳服務品質，提升整體旅遊體驗。

不只東南旅遊，易遊網表示，近年自營團體旅遊產品已調整為不提供陌生旅客配房機制。主要考量在於，不同旅客之間在生活作息、使用習慣及隱私需求上差異較大，過去偶有因磨合不適而影響旅遊體驗的情況；同時，從旅客人身安全與整體服務品質出發，也希望降低潛在風險。

此外，此調整亦有助於提升整體服務品質，包含讓領隊與導遊在行程期間能有更充足的休息與獨立空間，以維持最佳服務狀態，進而提供旅客更穩定且高品質的旅遊體驗。

百威旅遊也指出，即日起全線商品全面實施「領隊不與旅客配房」制度，適用於日本、韓國、東南亞、中國、歐洲、中東、紐澳及全球郵輪等所有團體商品。業者表示，領隊在行程中需隨時協助旅客、處理突發狀況，若與旅客同房，容易影響夜間休息品質及隔日服務狀態，因此希望透過新制保障領隊休息權益，維持最佳服務品質，同時提升整體旅遊體驗，讓旅客與第一線服務人員都能受益。

而可樂旅遊昨日率先宣布，9月1日起日本、韓國及東南亞等短程團體行程取消領隊配房，若單人報名且無法安排同性旅客同住，將依規定加收單人房差，不再安排與領隊或陌生旅客同房。

雄獅旅遊則表示，預計9月起率先於短程線實施「領隊不再與旅客配房」，長程線團體也正同步規劃中，希望讓領隊擁有充足休息時間，以提供更穩定的服務品質。