ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

東南旅遊跟進「全面取消領隊配房」　9月起長短程團體都適用

▲▼慕尼黑機場旅客人潮,出國,觀光,觀光客,導遊,旅遊,出團,跟團,旅行團。（圖／記者李宜秦攝）

▲旅行團。（示意圖／ETtoday資料照）

記者彭懷玉／台北報導

近年單人旅遊持續成長，旅客對住宿隱私與休息品質要求也愈來愈高。東南旅遊今（16日）宣布，自9月1日起，日韓、東南亞等短程線，以及歐美等長程線團體旅遊全面實施「領隊不配房」制度，領隊將採獨立住宿，盼提升旅客住宿品質，也讓領隊有更充足的休息時間。

東南旅遊表示，近年單人旅遊需求明顯增加，今年1月至4月台灣旅客單人旅遊搜尋量較去年同期成長16%，其中海外單人旅遊更成長20%。目前東南旅遊單人旅客約占整體消費一成，以具經濟自主能力的女性旅客為主，因此決定全面升級團體住宿制度。

新制適用於即日起報名、9月1日（含）後出發的團體行程。若單人報名旅客有配房需求，仍會優先安排與同性旅客同住；若最終無法媒合，則依各行程規定加收單人房差。東南旅遊也提醒，歐美等長程線飯店多提供單人床房型（Single Room），相關住宿安排將依各地飯店規格辦理。

▲▼義大利威尼斯,米蘭大教堂,聖母百花大教堂,Italo法拉利高速列車。（圖／東南旅遊提供）

▲義大利威尼斯。（圖／東南旅遊提供）

東南旅遊表示，希望透過領隊獨立住宿，不僅保障旅客隱私，也讓領隊能維持最佳服務品質，提升整體旅遊體驗。

不只東南旅遊，易遊網表示，近年自營團體旅遊產品已調整為不提供陌生旅客配房機制。主要考量在於，不同旅客之間在生活作息、使用習慣及隱私需求上差異較大，過去偶有因磨合不適而影響旅遊體驗的情況；同時，從旅客人身安全與整體服務品質出發，也希望降低潛在風險。

此外，此調整亦有助於提升整體服務品質，包含讓領隊與導遊在行程期間能有更充足的休息與獨立空間，以維持最佳服務狀態，進而提供旅客更穩定且高品質的旅遊體驗。

百威旅遊也指出，即日起全線商品全面實施「領隊不與旅客配房」制度，適用於日本、韓國、東南亞、中國、歐洲、中東、紐澳及全球郵輪等所有團體商品。業者表示，領隊在行程中需隨時協助旅客、處理突發狀況，若與旅客同房，容易影響夜間休息品質及隔日服務狀態，因此希望透過新制保障領隊休息權益，維持最佳服務品質，同時提升整體旅遊體驗，讓旅客與第一線服務人員都能受益。

而可樂旅遊昨日率先宣布，9月1日起日本、韓國及東南亞等短程團體行程取消領隊配房，若單人報名且無法安排同性旅客同住，將依規定加收單人房差，不再安排與領隊或陌生旅客同房。

雄獅旅遊則表示，預計9月起率先於短程線實施「領隊不再與旅客配房」，長程線團體也正同步規劃中，希望讓領隊擁有充足休息時間，以提供更穩定的服務品質。

關鍵字： 領隊配房 旅行社 東南旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

李多慧飲料店打工　學台灣人厭世講：歡迎光臨

推薦閱讀

精選全台5間夢幻無邊際泳池飯店

精選全台5間夢幻無邊際泳池飯店

新竹青蛙石暫停開放　多條步道也封閉

新竹青蛙石暫停開放　多條步道也封閉

台灣人「赴日消費金額」奪亞洲第一　第2季狂撒3600億日圓

台灣人「赴日消費金額」奪亞洲第一　第2季狂撒3600億日圓

台幣千元內也能吃好肉！東京燒肉放題

台幣千元內也能吃好肉！東京燒肉放題

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》

新北最高Buffet 9/30結束營業

新北最高Buffet 9/30結束營業

繼光香香雞推「88折應援套餐」　預測世足冠軍抽免費炸雞

繼光香香雞推「88折應援套餐」　預測世足冠軍抽免費炸雞

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

捷絲旅中山館開幕「2200元起就能住」

捷絲旅中山館開幕「2200元起就能住」

夏天限定水上漂！桃園大王蓮開放乘坐

夏天限定水上漂！桃園大王蓮開放乘坐

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

可樂、雄獅9月起「取消配房」　不與領隊住

開箱東部最美「山嵐圖書館」

姓名有「王」或「玉」字邊　王品牛排請吃龍蝦

壽司郎鮭魚腹一本燒網路爆紅

旅展住宿券「1晚每人最低704元」

台南「莊子土豆仁湯」公告無限期停業

新北最高Buffet 9/30結束營業

蓮花池畔享用客家菜！隱身崙坪地景園區

住花蓮捷絲旅三天兩夜4480起送早餐、接駁

熱門行程

最新新聞更多

精選全台5間夢幻無邊際泳池飯店

新竹青蛙石暫停開放　多條步道也封閉

台灣人「赴日消費金額」奪亞洲第一　第2季狂撒3600億日圓

台幣千元內也能吃好肉！東京燒肉放題

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》

新北最高Buffet 9/30結束營業

繼光香香雞推「88折應援套餐」　預測世足冠軍抽免費炸雞

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366