捷絲旅中山館首月住房破8成！開幕優惠2100元起　享紅白酒暢飲

▲捷絲旅台北中山館以熱門台劇《華燈初上》為設計靈感打造。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／台北報導

晶華酒店集團旗下「捷絲旅台北中山館」於6月17日開幕後表現亮眼，業者今（16日）表示，首月住房率達82%，平均房價約2,500元。歡慶開幕，飯店推出雙人同行每晚2,200元起專案；單人入住則每晚2,100元起，並加碼晚間「Happy Hour」，提供住客紅、白酒免費暢飲。

捷絲旅台北中山館位於台北中山區八條通商圈，以台劇《華燈初上》的昭和復古氛圍為設計靈感，將條通巷弄的霓虹光影、居酒屋文化與台灣感性融入空間，營造濃厚的復古摩登風格。

▲▼全館僅50間客房，多數為雙人房配置，皆有對外窗。（圖／業者提供）



全館僅50間客房，鎖定近年興起的「獨旅」市場，規劃少見的6間單人房，其餘則為雙人房配置，坪數約4-6坪、5種房型。全館客房皆設有對外窗，部分房型更配置陽台；早餐則融合中、西、日式餐點，並加入滷肉飯、咖哩飯等台灣特色料理，滿足國內外旅客需求。

▲鎖定近年興起的「獨旅」市場，規劃少見的6間單人房。（圖／業者提供）



此次改裝最大亮點之一，是將條通特有的微醺夜生活氛圍延伸至旅宿體驗。公共空間以「No Boundary 無界限」為概念打造，並成為捷絲旅全品牌首間提供「Happy Hour」服務的館別，入住期間晚間8至9點，提供住客免費紅、白酒暢飲，讓旅客白天探索台北街區後，回到飯店延續夜晚氣氛。

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因應旅遊型態日益分眾，飯店同步推出雙人與獨旅住房方案。其中「慶開幕」專案雙人同行每晚2,200元起，含隔日活力早餐；針對獨旅客推出「I人充電計劃」，每晚2,100元起，入住可獲得「燈亮勿擾」JS磁吸旋轉燈箱、Shot杯吊飾，以及台灣噶瑪蘭威士忌試飲等限定贈禮。

業者表示，目前住房客群中，國內旅客約占5成，港澳、日、韓等國際旅客約占5成，顯示兼具日式文化特色與交通便利性的條通商圈，對亞洲自由行旅客具有相當吸引力。

▲「I人充電計劃」住宿方案加贈品牌限量設計禮及噶瑪蘭威士忌試管酒，讓旅人在飯店享受專屬的微醺時光。



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面對暑假國旅市場受出國熱潮影響，晶華國際酒店集團行銷公關副總監賴秉均表示，品牌已透過官網、OTA及團購等多元通路提前布局，預期今年暑假整體住房表現仍可維持與去年相近，度假型館別住房率則有望維持約7成水準。

▲▼捷絲旅明年第一季預計進駐林口東森媒體園區；明年第四季迎來「捷絲旅大阪館二館」開幕。（圖／業者提供）



在展店布局方面，賴秉均說，捷絲旅近期完成花蓮館改裝，導入山海元素打造在地特色；明年第一季預計進駐林口東森媒體園區，海外市場則將在明年第四季迎來「捷絲旅大阪二館」開幕，她透露會是升級版「Just Sleep Suites」，將配置廚房等設備。

▲▼「台北板橋馥華艾美酒店」15日正式開幕。（圖／業者提供）



另外，「台北板橋馥華艾美酒店」昨（15日）開幕，據點位於府中商圈，距離板橋車站約500公尺，一共設有236間客房及套房，以及4間餐廳與酒廊、高空泳池和宴會空間。

酒店共設有236間客房及套房，位於19樓至31樓，皆為高樓層景觀客房，可飽覽大台北都會城市景觀，部分房型甚至可遠眺台北101與陽明山。

所有客房均配備65吋高清智能電視、Malin+Goetz品牌洗護用品及智能化設施，房內採柔和色調搭配亮色設計，營造簡約優雅的住宿氛圍。18樓另設行政酒廊，提供萬豪旅享家高階會員及行政樓層旅客專屬休憩空間。