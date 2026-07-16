壽司郎「鮭魚腹一本燒」網路爆紅　每日限量供應、中午後常完售

▲超滿足！生鮭魚腹一本燒。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

壽司郎7月1日推出「創業祭第二彈」，其中售價400元的「超滿足！生鮭魚腹一本燒（400元）」愈來愈受到歡迎，由於每日每店限量供應，往往中午餐期過後就完售。

「超滿足！生鮭魚腹一本燒」是壽司郎7月1日登場的「創業祭第二彈」限定菜色之一，選用油脂豐厚的生鮭魚腹，以豪氣長條切製，鋪覆於小黃瓜玉子細卷之上，經炙燒後逼出迷人香氣與豐潤油脂，1份400元，每日限量發售、售完為止。

▲法朋檸檬聖代。（圖／壽司郎提供）

生鮭魚腹一本燒剛推出時，有網友覺得400元的售價有點貴，不過近期卻在Threads上爆紅，往往中午餐期過後就完售。不少喜愛鮭魚的饕客開箱品嚐分享，直呼份量十足，厚切吃起來超過癮，但也有人說「一個人吃到會怕」，2至3人分吃最佳。另外，也有人偏愛生食，還請店員不要炙烤，直接享用豐富的油脂香氣。

此外，壽司郎也公布「創業祭第二彈」人氣TOP 5排行榜，高人氣的生鮭魚腹一本燒奪下冠軍，第2名至第5名分別是法朋檸檬聖代、炙燒巴斯克起司蛋糕、酥炸鮪魚珍稀部位頭肉、紅雪蟹盛宴。

▲藏壽司再度聯名《名偵探柯南》，24款劇場版角色扭蛋7/17登場。（圖／藏壽司提供）

另外，《名偵探柯南：高速公路的墮天使》劇場版正在上映中，藏壽司宣布再度與《名偵探柯南》合，明天至7月30日推出限時聯名企劃，推出3大系列共24款限定扭蛋，8款徽章包含手持經典紅色蝴蝶結造型道具的江戶川柯南、身穿燕尾服展現優雅姿態的工藤新一，以及人氣角色赤井秀一、安室透。

另外8款「磁鐵2件套」則以雙人角色組合呈現作品中的經典關係與角色羈絆，包含呼應劇場版主線的「江戶川柯南＆萩原千速」、神奈川縣警線的「萩原千速＆橫溝重悟」。8款裝飾掛飾則是結合鑰匙孔輪廓、偵探印章字樣與角色騎士夾克造型。