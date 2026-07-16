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旗津風箏節「35公尺巨型鯨魚」首次亮相　還有氣墊樂園、火舞秀

▲▼高雄旗津風箏節。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲高雄旗津風箏節。（圖／高雄市政府觀光局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄市政府觀光局將於7月25日至8月2日連續兩個周末，在旗津海水浴場鍾愛之門周邊舉辦「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」，2隻35公尺巨型鯨魚風箏將於全台首度亮相，還有各式海洋主題風箏、夜間風箏展演、火舞秀及9座氣墊水樂園等，讓民眾在海邊盡情玩樂。

▲▼高雄旗津風箏節。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲▼今年有全台首次亮相鯨魚風箏，晚上也有夜間展演。

▲▼高雄旗津風箏節。（圖／高雄市政府觀光局提供）

高雄旗津風箏節是全台少數可以從白天嗨玩到夜晚的大型風箏展演活動；白天有壯觀海洋主題風箏翱翔天際和氣墊水樂園，夜晚則有夢幻夜光風箏、精彩火舞和DJ音樂演出。

今年活動最大亮點為全台首度亮相的2隻35公尺巨型鯨魚風箏，搭配魟魚、章魚、海龜及各式海洋生物造型風箏，共同打造壯觀的海洋天空展演。

▲▼高雄旗津風箏節。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲▼還有氣墊水樂園、火舞秀。

▲▼高雄旗津風箏節。（圖／高雄市政府觀光局提供）

此外，氣墊水樂園也同步登場，今年特別規劃4座戲水氣墊、2座大型氣墊遊具及3座機械遊樂設施，共9座遊樂設施；期盼讓親子盡情玩水消暑，讓孩子放電、大人也能輕鬆同樂。

高雄市觀光局也表示，7月25日活動當天，只要穿著海洋生物元素服飾，即可參加親子闖關活動，完成挑戰即可獲得限量小水槍。8月1日則推出旗津美食打卡活動，只要至指定景點完成3處拍照打卡，即可兌換限量400份「津讚券」，品嚐旗津在地特色美食。

關鍵字： 高雄旅遊 旗津風箏節

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