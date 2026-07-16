日本環球萬聖節活動有史上最多殭屍出沒　再玩最新惡靈古堡設施

▲日本環球影城將於9月11日推出萬聖節活動。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本環球影城宣布，每年最受期待的盛事「萬聖驚魂夜」從9月11日起正式展開。今年將以「絕望般的恐懼」為主題全面升級，不僅街頭殭屍規模創歷年之最，更攜手《惡靈古堡》、《鏈鋸人》等人氣IP，打造史上最極限的萬聖體驗。

「萬聖驚魂夜」已是日本環球影城秋季最具代表性的娛樂活動之一，今年適逢15周年，園方表示將突破歷年規模與內容，包括晚上最具代表性的「街頭殭屍」將有歷年最多僵屍登場，搭配全新故事劇情，整座園區將化身遭殭屍侵襲的末日世界，遊客走在園內隨時可能遭遇從四面八方逼近的恐怖攻擊。

每晚壓軸演出的「殭屍群舞」也推出15周年限定版本，除了能跟著King Gnu歌曲《SO BAD》一起狂歡外，活動尾聲還會重現歷年人氣合作曲目，包括Ado《唱》、三代目 J SOUL BROTHERS《Rat-tat-tat》等。

▲今年日本環球影城萬聖節活動將出現歷屆最多殭屍在夜晚出沒。（圖／業者提供）

今年最大亮點之一，是與迎接30周年的《惡靈古堡》系列合作推出全新恐怖設施「惡靈古堡：安魂曲 The Dive」。以最新作品《惡靈古堡：安魂曲》中的廢棄飯店「倫伍德酒店」及療養院為舞台，遊客將深入黑暗場景，在怪物接連襲擊下挑戰求生，體驗不知道下一秒會發生什麼事的極限恐懼。該設施將一路營運至12月27日。

此外，多項人氣設施今年也將同步回歸，包括《貞子的詛咒～黑暗恐怖乘車遊～》、《恐懼工廠～絕望的殭屍之旅～》，以及與彩妝品牌KATE合作打造的《18番地的魔女～玩弄感情的魔女之館～》等。

▲日本富士急樂園最新園區「San-X Paradise」將在8月開幕，可以搭海盜船邊看富士山。（圖／サンエックス株式会社提供，下同）

日本富士急樂園全新常設主題園區「San-X Paradise（サンエックス パラダイス）」將於8月1日正式開幕，園內集結拉拉熊、角落生物等超人氣角色，不僅有兩大主題遊樂設施、角色見面攝影館，還有限定商品商店與主題餐廳，園方也預告室內遊樂設施將於今年秋季陸續開放。

San-X Paradise園區開幕將推出兩項戶外遊樂設施，包括以拉拉熊為主題的「Rilakkuma的甜點自助船（リラックマのまくまくスイーツバイキング）」，旅客將搭乘滿載餅乾、奶油等甜點造型的海盜船遊樂設施，邊欣賞富士山。

▲遊樂設施「角落生物熱氣球杯子蛋糕」。

另一項則是角落生物主題的「角落生物熱氣球杯子蛋糕（すみっコぐらしのバルーン・カップケーキ）」，搭乘可愛熱氣球杯子蛋糕，隨著熱氣球緩緩旋轉升降。