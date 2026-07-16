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旅展住宿券「1晚每人最低704元」　晶華、老爺、福容優惠一次看

▲▼福容花蓮店僅需1張住宿券即可入住海景客房,麗寶樂園渡假區。（圖／福容飯店提供）

▲福容花蓮店僅需1張住宿券即可入住海景客房。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「2026台北夏季旅展」將於明（17日）至20日在台北世貿一館開跑，各大飯店集團祭出年度住宿優惠，從聯合住宿券、買10送1，到限量三天兩夜專案都有。其中，以福容徠旅墾丁四人入住、平均每人每晚704元最划算，《ETtoday新聞雲》整理6大飯店集團旅展亮點，方便民眾撿便宜。

▲▼福容花蓮店僅需1張住宿券即可入住海景客房,麗寶樂園渡假區。（圖／福容飯店提供）

▲台中麗寶樂園渡假區。（圖／業者提供）

福容飯店集團（線上＋現場） 
福容此次推出聯合住宿券「買10送1」，優惠價3萬1,900元，福容家會員加碼「買15送2」，換算每張約2,815元，可適用全台19家旅宿。

福容花蓮店僅需1張住宿券即可入住海景客房；福容福隆店則結合福隆國際沙雕藝術季、SUP、獨木舟及全台唯一海洋溫泉，使用住宿券入住三天兩夜，平均每晚4,223元。若入住福容徠旅系列，只需一張住宿券，其中墾丁館四人入住平均每人每晚僅704元，為本次旅展最殺價格。

另外，入住福容淡水漁碼店海景房僅需兩張住宿券，福容家會員於旅展現場購買指定套組，還可參加「福容夾夾樂」，有機會抽中價值2萬元的「環島任你遊」住宿券。福容夏季線上旅展亦同步開跑至7月24日。

▲▼台北晶華酒店。（圖／業者提供）

▲台北晶華酒店。（圖／業者提供）
晶華酒店集團（線上＋現場） 
晶華酒店集團線上線下同步推出「環遊晶華」聯合住宿券，每張3,000元，除了享買10送1外，也可選擇「買10送亞洲萬里通8,000哩」。

持一張住宿券可入住全台多家捷絲旅，部分館別還附早餐及Happy Hour；兩張可平日入住台北晶華精緻客房，或入住礁溪晶泉丰旅泉思家庭套房含早餐；三張則可平日入住太魯閣晶英酒店山嵐客房，並附早餐。

天成飯店集團（線上＋現場） 
天成飯店集團集結六館推出聯合住宿券，最低約2.2折起，每張3,200元，包括榮獲交通部觀光署五星級旅館的台北天成大飯店，以及天成文旅－蜂巢、華山町、繪日之丘、桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店等，憑一張券即可任選一館平日雙人入住，依房型附1至2客早餐；使用兩張住宿券，則可升級入住同為五星級旅館的台北花園大酒店。此外，線上旅展同步開賣至8月3日晚間6點。

▲▼老爺酒店集團旅展優惠。（圖／業者提供）

▲老爺酒店線上旅展明（17日）中午12點開跑。（圖／業者提供）
老爺酒店集團（線上） 
老爺酒店集團線上旅展將於明（17日）中午12點開跑，除推出聯合餐飲券買10送1外，多間溫泉度假酒店也祭出暑假限定專案。

南港老爺行旅主打「旅人客房住宿券」每張2,800元，買10再送1張；北投老爺景緻客房住宿券5,888元含早餐，加碼平日一位不佔床孩童免費入住，也有買10送1優惠。新竹老爺酒店則主打「雙人好食樂住宿券」5,299元，包含雙人豪華客房住宿1晚含早餐，可任選雙人Beauty Salon 30分鐘半身油壓或雙人晚餐。

預計9月重新開幕的知本老爺，也推出三天兩夜住宿券9,999元，或雙人一泊二食住宿券7,500元，皆享買10送1，10月底前入住再加贈500元館內抵用金。

▲▼君品酒店，雲品溫泉酒店，蘇卡利漫活。（圖／雲朗觀光提供）

▲雲品溫泉酒店。（圖／業者提供）

雲朗觀光（線上＋現場） 
雲朗觀光線上旅展即日起至7月21日登場，實體旅展則於7月17日至20日在世貿一館同步販售。

主打「雲朗聯合住宿券」每張2,200元，一張可雙人入住翰品酒店高雄或兆品酒店嘉義，加價400元可升級品文旅礁溪家庭房；兩張可入住君品酒店雅緻客房，三張升等行政客房並享行政酒廊禮遇；五張則可入住君品套房，或雲品溫泉酒店尊榮山景房，含早餐及晚餐各兩客。

▲大地酒店光陰部落藏書閣,奇岩客房山景房。（圖／大地酒店提供）

▲大地酒店光陰部落藏書閣。（圖／業者提供）
北投大地酒店（線上＋現場）
 即日起至24日推出夏季旅展優惠，採線上、線下同步販售，今年精簡商品內容，主打「4+1款」票券，其中「仲夏舞曲住宿券」原價20,328元，旅展價8,288元，相當於41折，且淡季平日、假日及連續假期入住皆免加價，成為此次旅展最大亮點之一。

「仲夏舞曲住宿券」可入住奇岩雙人房一晚，含雙人早餐、迎賓飲料及主題雙人下午茶；若想升級餐飲內容，每人加價600元即可將下午茶升級為雙人晚餐。住宿券每日限量30張，數量有限。

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