高雄義大變身侏羅紀世界！看18隻動態恐龍　還能打水戰

▲高雄義大遊樂世界今年度重點活動「恐龍穿越特洛伊」正式登場。（圖／義大開發提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄義大遊樂世界今年度重點活動「恐龍穿越特洛伊」正式登場，18隻全動態超巨大恐龍群，闖進希臘風格場景，並打造暑假期間限定水戰、恐龍互動秀、動感飛行穿越恐龍棲息地、親子玩樂課程、主題餐飲與商品。

高雄義大此次「恐龍穿越特洛伊」活動，有18隻全動態恐龍分布園區各處，包含三角龍家族、蜀龍、偷蛋龍、翼手龍、腫頭龍、霸王龍、迅猛龍、劍龍、冠扇龍、厚鼻龍與異特龍等人氣恐龍。其中，20米超巨大三角龍家族是入園最吸睛亮點；全台首次亮相的火山舞台噴水恐龍，讓暑假水戰更具清涼感與話題性。

▲▼從餐飲、劇院、節日不同活動，讓旅客宛如走進侏羅紀世界。

暑假期間還有4大玩樂課程接力登場，包含「義大希臘節」小小希臘勇士夏令營、帝國戰士嘉年華，以及共18場「恐龍吃吃秀」與共16場「小小考古學家」，讓孩子透過展演、化石挖掘與互動任務認識恐龍。

園區同步安排「勇闖侏儸紀」飛行劇院、「抱龍摩天輪」、「腕龍噴水秀」與神獸打卡點「呆萌大神獸」等體驗，還有餐多款點心套餐與雙人套餐，搭配恐龍餅乾或恐龍玩具，指定套餐可加購恐龍造型飲料瓶；「恐龍水戰裝備庫」集結水槍、水戰補給包與糖果組合包等品項，讓遊客從玩水、看展演到用餐購物，都能延續恐龍活動的主題樂趣。

「恐龍穿越特洛伊」活動將一路延續至2027年2月16日農曆春節後，期間將規劃10月「骨感恐龍萬聖趴」、11至12月「雪花恐龍星光趴」，持續以可看、可玩、可拍的內容創造節慶亮點。

▲六福水樂園今夏換上史努比主題。（圖／業者提供）



六福村旗下水樂園首度攜手超人氣IP SNOOPY，將園區全面換上夏日限定造景，從入口、戲水區到餐飲、周邊商品都可見SNOOPY身影；同步祭出藍白拖、背心優惠票450元、午後票399元等四大優惠。

六福村表示，今年暑假以「SNOOPY陪你玩水過暑假」為主題打造限定園區，一進門就能看見戴著墨鏡、手拿衝浪板的SNOOPY，以及查理布朗堆沙堡的大型迎賓裝置；更衣室、休憩區、餐飲空間也換上漫畫風主題布置，成為今夏全新的拍照打卡點。

▲▼休息與用餐區上方懸掛著藍白三角燕尾旗幟，牆面與展示櫃也採用SNOOPY經典漫畫布置；SNOOPY紀念品區。





以希臘風情打造的六福水樂園，一共有12項水上設施，包括適合親子的「水迷宮」，設有兒童滑水道、瀑布水桶及戲水設施，水深僅30公分；喜愛刺激的遊客則可挑戰全台首座飛天梭造型、15公尺高的「海神飛艇」，以及大漩渦、激流勇士、造浪池、冰凍滑道等熱門設施。

業者表示，即日起至8月30日及9月指定假日，現場購票可享四大限定優惠，包括穿藍白拖、穿無袖背心皆享450元；設籍桃竹苗或身分證字首為H、J、O、K者只要350元；下午1點後入園再享399元午後票。