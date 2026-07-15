台北板橋馥華艾美酒店今開幕　236間客房、空中泳池亮相

▲「台北板橋馥華艾美酒店」今（15日）正式開幕。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

新北首間艾美酒店來了！「台北板橋馥華艾美酒店」今（15日）正式開幕，據點位於府中商圈，距離板橋車站約500公尺，一共設有236間客房及套房，以及4間餐廳與酒廊、高空泳池和宴會空間，為新北再增一處質感下榻所在。

▲室內設計由BLINK Design Group 的 Clint H. Nagata 操刀，以當代設計語彙融合法式優雅風格。



台北板橋馥華艾美酒店以板橋從傳統商賈聚落蛻變為現代都會的歷史脈絡為設計靈感，融合艾美品牌標誌性的法式風格與藝術元素。酒店大廳「Le Méridien Hub」運用玻璃磚與竹節造型，呼應板橋在地文化，公共空間也展示台灣藝術家王九思作品《Finding Neverland》，以堆疊的古董行李箱象徵旅程與探索。

▲酒店客房位於19樓至31樓，皆為高樓層景觀客房，飽覽大台北都會城市景觀，部分房型甚至可遠眺101與陽明山。



▲所有客房皆包含舒適人體工學浴缸，搭配Dyson吹風機、MALIN+GOETZ洗沐備品。



酒店共設有236間客房及套房，位於19樓至31樓，皆為高樓層景觀客房，可飽覽大台北都會城市景觀，部分房型甚至可遠眺台北101與陽明山。

所有客房均配備65吋高清智能電視、Malin+Goetz品牌洗護用品及智能化設施，房內採柔和色調搭配亮色設計，營造簡約優雅的住宿氛圍。18樓另設行政酒廊，提供萬豪旅享家高階會員及行政樓層旅客專屬休憩空間。

▲全日餐廳「花漾」以亞熱帶花園為靈感，延續「 Belle Époque 美好年代」所象徵的愉悅與優雅。（圖／業者提供）

餐飲方面，酒店規劃4間餐廳與酒廊，其中全日餐廳「花漾（Belle Époque Brasserie）」將以法式料理為核心，融合國際風味；中餐廳「茉莉苑（Jasmin）」則以台灣奉茶文化為靈感，結合法式料理美學呈現中式佳餚。

此外，大廳吧「北緯25°（Latitude 25）」白天供應illy咖啡、Le Scoop義式冰淇淋與法式甜點，夜晚則提供桃紅葡萄酒與創意調酒；高空「星空酒吧（LUMI Bar）」則打造欣賞城市夜景的微醺空間。

《ETtoday新聞雲提醒，喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。》

▲165坪宴會廳採挑高7公尺無柱設計，除引進自然光線，更同時搭配700寸的LED螢幕。

除了住宿與餐飲體驗，酒店也規劃包含545平方公尺（165坪）無柱式宴會廳、多功能廳及5間會議室，可滿足婚宴、企業活動等需求；館內另設健身中心與高空泳池，讓旅客在市區也能享受度假感。

▲▼「PORTRAIT鉑萃酒店」預計9月中開幕。（圖／業者提供）



另外，鄰近台北車站的全新設計型隱奢旅宿「PORTRAIT鉑萃酒店」預計9月中開幕，近日也陸續揭曉空間設計概念。酒店鎖定台北車站商圈少見的「獨立露台房型」，並邀集照明設計師賴雨農、景觀設計師吳忠勳，以及國際時裝設計冠軍胡俊丞跨界合作，以「台北巷弄中的綠色珠寶盒」為靈感，打造融合自然、藝術與城市氣息的旅宿空間。



餐飲方面，酒店攜手兩大餐飲團隊打造「時筵SHŌEN」與「1953 COCKTAILS & BAR」兩大品牌，從餐桌延伸至五感體驗；香氛則與台灣植萃香氛美學家合作，調製專屬定製精油與洗沐用品。空間細節更選用比利時設計製造的高級編織地毯「2tec2」，讓旅客從踏入廊道開始，即能感受低調奢華的靜謐氛圍。