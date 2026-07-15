ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

可樂、雄獅9月起「取消配房」　單人報名收價差、不與領隊同住

▲▼可樂旅遊宣布不會讓領隊與單人配房。（圖／業者提供）

▲可樂旅遊宣布未來不讓領隊與單人配房。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／台北報導

可樂旅遊宣布短線團體行程「取消配房」制度！從9月1日起，凡報名日本、韓國、東南亞團體行程，若單數人報名且無法安排雙人同房，將改為加收單人房差，不再安排與領隊或其他人配房。雄獅旅遊則將從9月起在短程線率先實施「領隊不再與旅客配房」。

有網友近期在threads上分享可樂旅遊新增的單人房規範，9月起旅客報名東南亞、韓國、日本等路線，分房產生單人房時，加收單人房差，不再與領隊或其他旅客配房，已經報名的旅客，則不更動，亦不加收單人房差，維持配房，讓做旅遊業的網友直呼「領隊終於可以好好休息，也不用擔心財務安全了！」

▲▼跟團，出國旅遊，跟團出國，旅行團，旅遊團，可樂旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲許多獨旅旅客過去出國會為了省旅費，接受和陌生人或領隊配房，可樂旅遊宣布未來取消。（示意圖／記者蔡玟君攝）

可樂旅遊表示，本公司始終致力於提供安全、舒適且高品質的旅遊體驗，鑑於近年旅客對於個人隱私、住宿品質及衛生安全的重視程度日益提高，針對熱門路線的團體行程調整單人配房規則，不會與陌生人同住，也不會與領隊同房。

業者說明，此次調整旨在確保每位單人出行的旅客，都能享有完整且不被打擾的休憩空間，同時也有助於領隊夥伴獲得充分休息，以最佳狀態提供專業服務，提升整體旅遊品質與旅程安全。

雄獅旅遊則表示，預計9月起率先在短程線實施「領隊不再與旅客配房」，以確保領隊在出團期間擁有充足的休息與專業準備空間，長程線團體亦同步進行規劃。

配合上述制度調整，未來單人報名的旅客若因無法配房而需安排單人入住，將依各產品規定酌收單人房差，讓領隊得以維持最佳服務狀態，進一步提升旅客的旅遊品質與服務體驗。

關鍵字： 可樂旅遊 雄獅旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

推薦閱讀

三商炸雞「炸刈包」夾厚切豬排　週末炸雞俱樂部推吃到飽

三商炸雞「炸刈包」夾厚切豬排　週末炸雞俱樂部推吃到飽

高雄義大變身侏羅紀世界　看18隻動態恐龍

高雄義大變身侏羅紀世界　看18隻動態恐龍

台北板橋馥華艾美酒店今開幕

台北板橋馥華艾美酒店今開幕

可樂、雄獅9月起「取消配房」　不與領隊住

可樂、雄獅9月起「取消配房」　不與領隊住

高雄人出示證件或名片免費吃30隻蝦

高雄人出示證件或名片免費吃30隻蝦

體驗南極-18℃暴風雪環境！

體驗南極-18℃暴風雪環境！

超商連5天「買1送1」懶人包！萊爾富咖啡泡麵半價　全家夯品5折

超商連5天「買1送1」懶人包！萊爾富咖啡泡麵半價　全家夯品5折

五桐號推藍莓系列2款新品　可加購「蒙奇奇」聯名限量周邊

五桐號推藍莓系列2款新品　可加購「蒙奇奇」聯名限量周邊

陳耀訓蛋黃酥中秋檔期7/28開搶

陳耀訓蛋黃酥中秋檔期7/28開搶

宜蘭最齊全玩水地圖！按鄉鎮分類一次看

宜蘭最齊全玩水地圖！按鄉鎮分類一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

可樂、雄獅9月起「取消配房」　不與領隊住

台南「莊子土豆仁湯」公告無限期停業

開箱東部最美「山嵐圖書館」

姓名有「王」或「玉」字邊　王品牛排請吃龍蝦

米其林必比登9連霸餐廳一次看

台北板橋馥華艾美酒店明起可入住

住花蓮捷絲旅三天兩夜4480起送早餐、接駁

「阿爸的客家菜」拒評鑑仍獲必比登　求饕客不要比較或責難

亞尼克推「特濃薄荷巧克力生乳捲」　4款甜點限時開賣

11家店掉出必比登名單　台北「茂園」9連霸挑戰失敗

熱門行程

最新新聞更多

三商炸雞「炸刈包」夾厚切豬排　週末炸雞俱樂部推吃到飽

高雄義大變身侏羅紀世界　看18隻動態恐龍

台北板橋馥華艾美酒店今開幕

可樂、雄獅9月起「取消配房」　不與領隊住

高雄人出示證件或名片免費吃30隻蝦

體驗南極-18℃暴風雪環境！

超商連5天「買1送1」懶人包！萊爾富咖啡泡麵半價　全家夯品5折

五桐號推藍莓系列2款新品　可加購「蒙奇奇」聯名限量周邊

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366