可樂、雄獅9月起「取消配房」　單人報名收價差、不與領隊同住

▲可樂旅遊宣布未來不讓領隊與單人配房。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／台北報導

可樂旅遊宣布短線團體行程「取消配房」制度！從9月1日起，凡報名日本、韓國、東南亞團體行程，若單數人報名且無法安排雙人同房，將改為加收單人房差，不再安排與領隊或其他人配房。雄獅旅遊則將從9月起在短程線率先實施「領隊不再與旅客配房」。

有網友近期在threads上分享可樂旅遊新增的單人房規範，9月起旅客報名東南亞、韓國、日本等路線，分房產生單人房時，加收單人房差，不再與領隊或其他旅客配房，已經報名的旅客，則不更動，亦不加收單人房差，維持配房，讓做旅遊業的網友直呼「領隊終於可以好好休息，也不用擔心財務安全了！」

▲許多獨旅旅客過去出國會為了省旅費，接受和陌生人或領隊配房，可樂旅遊宣布未來取消。（示意圖／記者蔡玟君攝）

可樂旅遊表示，本公司始終致力於提供安全、舒適且高品質的旅遊體驗，鑑於近年旅客對於個人隱私、住宿品質及衛生安全的重視程度日益提高，針對熱門路線的團體行程調整單人配房規則，不會與陌生人同住，也不會與領隊同房。

業者說明，此次調整旨在確保每位單人出行的旅客，都能享有完整且不被打擾的休憩空間，同時也有助於領隊夥伴獲得充分休息，以最佳狀態提供專業服務，提升整體旅遊品質與旅程安全。

雄獅旅遊則表示，預計9月起率先在短程線實施「領隊不再與旅客配房」，以確保領隊在出團期間擁有充足的休息與專業準備空間，長程線團體亦同步進行規劃。

配合上述制度調整，未來單人報名的旅客若因無法配房而需安排單人入住，將依各產品規定酌收單人房差，讓領隊得以維持最佳服務狀態，進一步提升旅客的旅遊品質與服務體驗。