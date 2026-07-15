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高雄人出示證件免費吃30隻蝦　原燒鳳山青年店優惠連推30天

▲30隻蝦子。（AI協作圖／記者黃士原製作，經編輯審核）

▲30隻蝦子示意圖。（AI協作圖／記者黃士原製作，經編輯審核）

記者黃士原／台北報導

王品旗下燒肉品牌「原燒」重回高雄，鳳山青年店7月18日開幕，品牌也推出優惠活動，8月16日前出示設籍於高雄的身分證、健保卡、學生證或公司名片等，內用任1客多人套餐，就招待白蝦30隻。

「原燒」是王品集團旗下燒肉品牌，主要提供套餐，另有各式單點菜色，在全台各地擁有多家分店，高雄中山店去年10月底因租約到期結束營業，品牌暫時撤出高雄。原燒此次回歸高雄，選擇落腳鳳山，7月18日正式開幕，該店屬於自助吧吃到飽店型，可無限取用鮮蔬烤物、用料豐盛的海鮮濃湯與和牛咖哩，以及社群討論度最高的焦糖吐司。

▲原燒自助吧可無限取用鮮蔬烤物、用料豐盛的海鮮濃湯與和牛咖哩。（圖／記者黃士原攝）

慶祝開幕，只要8月16日前出示設籍於高雄的身分證、健保卡、學生證或公司名片等，到原燒鳳山青年店內用任1客多人套餐，就免費招待白蝦30隻。

此外，原燒也和台中民眾玩起街頭尋寶，出動20輛公車張貼品牌廣告，行經「台灣大道」與「公益路商圈」路線，7月31日前拍下公車廣告，憑照片前往台中西屯萬家福或台中公益店消費1客多人套餐，可獲得30隻白蝦。

▲肉次方8月31日前推出高溫優惠。（圖／王品提供）

王品燒肉吃到飽品牌「肉次方」則推出高溫優惠，即日起至8月31日，憑中央氣象署公告的氣溫截圖，平日氣溫達36度以上，到全台「肉次方」消費2客進擊の肉套餐享9折優惠，40度以上打88折。

▲身分證對中3個2，消費2份主餐即享額外招待「單點嫩汁牛排」1份。（圖／禾間糧倉提供）

另外，台中人氣早午餐廳「禾間糧倉」的身分證優惠又回來了，7月18日至8月9日，身分證有3個2（不須連號），點2份主餐送1盤單點嫩汁牛排，點4份送2盤，同行或同桌上限為3份。不吃牛者可換香酥炸魚排或香烤雞腿排。

關鍵字： 美食雲 原燒 王品

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