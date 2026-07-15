陳耀訓蛋黃酥中秋檔期7/28開搶　業者提醒6點注意事項

▲陳耀訓蛋黃酥。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

以蛋黃酥聞名的「陳耀訓·麵包埠」，門市與廚房雖然還在整修中，不過並沒有打算缺席今年的中秋節，官方宣布7月28日中午12點30分，將於拓元售票系統開放民眾預購紅土蛋黃酥，8入售價900元。

陳耀訓·麵包埠的紅土蛋黃酥號稱「史上最難搶」，2021年起還比照天王、天后專賣演唱會門票，利用「拓元售票系統」販售，每年中秋與過年前夕總是吸引眾多饕客搶購，目前門市與廚房雖然還在整修中，但業者沒有打算缺席今年的中秋節，官方宣布7月28日中午12點30分開放預購，8入售價900元。

紅土蛋黃酥的提貨時間為8月10日至9月25日，地點是陳耀訓·麵包埠店面（台北市松山區敦化北路244巷51號1樓）。

臉書粉專也列出6點注意事項：

1、每人限購8盒。

2、未接受大宗訂單。

3、無宅配，需到店取貨。取貨時段為12:00–19:30。

4、訂單成立後，恕無法更改取貨日期，亦不提供退訂。蛋黃酥屬「散裝」食品，取貨後請勿轉售，亦不提供退貨服務。

5、鑒於網路交易盛行，市面上可能出現來源不明的蛋黃酥販售資訊。為保障您的權益，請務必透過拓元售票系統購買，切勿向非官方管道購買，以免衍生消費糾紛。

6、其他注意事項請參閱拓元售票系統銷售頁面。

▲台中不二糕餅中秋蛋黃酥。（圖／不二糕餅提供）

另外，台中不二糕餅中秋個人預訂日期分別是7月27日、7月28日、7月30日早上10點開始，限使用「不二糕餅購物官網」預訂門市自取及宅配，每日訂單額滿即結束預購，9月17日為中秋前最後出貨日，9月18日至10月5日暫停宅配。

業者提醒，購物官網皆需註冊並登入會員才可下單，請先於中秋個人預訂開放前註冊好會員以利訂購。