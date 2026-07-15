五桐號推藍莓系列2款新品　可加購「蒙奇奇」聯名限量周邊

▲五桐號跨界聯名日本爆紅IP「Monchhichi 蒙奇奇」。（圖／五桐號提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

五桐號聯名日本爆紅IP「Monchhichi 蒙奇奇」，推出泡棉貼紙、壓克力立夾、立體時鐘及立體絨毛筆4款限量周邊，購買任一飲料即可以39元起加購，還有4款超萌飲料杯及封膜，明起開跑。

▲蒙奇奇立體時鐘（左）、壓克力立夾。

▲蒙奇奇泡棉貼紙（左）、立體絨毛筆。

五桐號共推出4款蒙奇奇周邊，首波登場的「立體時鐘」是蒙奇奇經典造型，可掛在牆上或以支撐架站立於桌上，加購價499元；「壓克力立夾」有男孩、女孩及雙人款，採雙面設計，隨機出貨，加購價69元；「泡棉貼紙」含11小張立體蓬鬆的特殊材質貼紙，加購價39元。

五桐號第2波蒙奇奇周邊推出「立體絨毛筆」，8月14日起上市，有男孩及女孩共2款，隨機出貨，加購價199元。以上商品於門市消費滿150元即享加購資格，滿150元開放加購1項、滿300元可加購2項，依此類推。

業者同時也把門市飲料杯、封膜全換上蒙奇奇限定包裝。

▲藍莓茉莉厚奶（左）、藍莓優格蜜桃雪泥。

五桐號「藍莓系列」新品同步開賣，「藍莓優格蜜桃雪泥」選用藍莓搭配希臘優格、蜜桃果粒，打製成雪泥冰沙，每杯99元；「藍莓茉莉厚奶」以茉莉綠茶融合藍莓果香、奶感，每杯79元。新品上市，23日前購買藍莓系列新品任2杯，可免費獲得蒙奇奇聯名泡棉貼紙1份。

蒙奇奇誕生於1974年，是日本知名玩偶品牌Sekiguchi推出的經典角色，以圓滾滾的大眼睛、招牌含奶嘴動作及毛茸茸外型深受喜愛，近年在日本持續擁有高人氣，更在韓國掀起收藏風潮。

▲特‧好喝攜手人氣漫畫《蠟筆小新》推出多款限定周邊。（圖／特‧好喝提供，下同）

另外，「特‧好喝」本月也合作人氣漫畫《蠟筆小新》推出多款限定周邊，其中「造型冰棒」有小白及妮妮兔子玩偶2款，7月17日起購買任一飲品可以99元加購；7月27日買「島嶼冰果」系列可以299元加購「妮妮兔子玩偶舒壓球」、399元加購「妮妮兔子玩偶吊飾」、499元加購「滿版小新冷水杯」。

8月3日起門市單筆消費滿299元再送「康達姆機器人小褲褲」造型杯套1個，送完為止。

▲康達姆機器人小褲褲只送不賣。

▲「島嶼冰果」系列有3款。

特‧好喝也以《蠟筆小新》人氣角色為靈感推出「島嶼冰果」系列新品，「芒夏啵啵沙沙」代表小葵，選用愛文芒果搭配果肉、三茉花凍及白玉晶球；「桃荔動動沙沙」以妮妮為發想，融合黃桃、白桃與荔枝香，搭配三茉花凍與雪絨奶蓋；「巨峰粒粒沙沙」靈感來自肥嘟嘟左衛門，為台灣巨峰葡萄和蜂蜜蘆薈的組合。系列飲品每杯95元，明起開賣。

新品上市，7月17日起購買「島嶼冰果」系列加價19元可升級造型水果冰小冰島；17日至24日買「島嶼冰果」系列飲品與小冰島只要100元，每間門市每日限量30名。澎湖中正店未販售小冰島及《蠟筆小新》造型冰棒。