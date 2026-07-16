東京燒肉吃到飽像逛肉舖！30種肉品任選　還有神戶牛方案

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

來到東京旅遊，行程裡怎麼能少了一頓充滿幸福感的東京燒肉大餐？如果想要毫無顧忌地大口品嚐頂級和牛，同時又追求CP值，那麼在網路上討論度極高、被譽為和牛放題の殿堂的「肉屋橫丁」，絕對要列入必吃清單！這裡主打東京和牛燒肉吃到飽，只要走進店內，就能享受和牛吃到飽100分鐘，還可以包含飲品酒類無限暢飲，目前在東京有澀谷跟秋葉原兩間吃到飽分店，讓肉食控瘋狂的燒肉殿堂絕對要朝聖！

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怎麼去？

肉屋橫丁目前在東京最熱門的兩間分店分別位於「秋葉原」與「澀谷（宇田川町）」，交通都非常便利。搭乘JR電車至「秋葉原站」，從電器街口出站後步行只要短短1分鐘，就能看到「BiTO AKIBA」大樓，直接搭電梯上3樓即可抵達秋葉原店。

如果是去澀谷的肉屋橫丁宇田川町店，從地下鐵半藏門線澀谷站步行也只要3分鐘，可以輕鬆把吃燒肉安排在逛街血拼的行程之後。

菜單

肉屋橫丁的用餐時間皆為100分鐘，主打套餐式的吃到飽，並且方案本身就包含了飲料無限暢飲，非常划算。目前的方案大致分為以下三種（價格可能隨季節微調）。

日本國產牛吃到飽約4,980日圓（約新台幣988元），適合預算有限但想吃好肉的族群；和牛吃到飽約7,300日圓（約新台幣1,448元），包含和牛吃到飽與無酒精飲料暢飲；神戶牛吃到飽約15,000日圓（約新台幣2,976元），包含頂級的神戶牛吃到飽，適合想要奢華體驗的饕客。

訂位方式

因為肉屋橫丁的高人氣，現場候位幾乎是不可能的任務，建議一定要在出發前先訂位，當天到現場用餐免排隊，讓你的出國行程更加順暢。

環境

▲一走進肉屋橫丁，座位區則設計得寬敞舒適，排煙系統做得很好，吃完一頓大餐也不會全身都是濃重的烤肉味。

點餐方式

門口附設「精肉展示櫃」，這裡的點餐模式很特別，完美還原了日本傳統肉舖的氛圍，多達30種肉品。入座後，拿著桌上的專屬號碼牌走到肉舖展示櫃前，看著玻璃櫃裡一字排開、油花分布如藝術品般的頂級和牛，直接向店員說肉品號碼跟數量，每次最多選5種肉品，調味有鹽味或醬油兩種。我們點的和牛吃到飽方案，只有1～5神戶牛不能選，其他25種肉品都可以點，建議可以先吃看看各種肉品，再續點喜歡的肉品。

無限暢飲

暢飲自助吧不只有基本的軟性飲料，還包含了生啤酒、燒酎、梅酒，甚至連紅白酒都在無限續杯的行列中，絕對是酒肉控的天堂，其中這款日本梅酒清甜好喝，搭配燒肉很適合。

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餐點分享

這裡的肉品種類豐富到讓人眼花撩亂，店員第一輪會先上一份「綜合拼盤」，可以先把這盤烤完品嚐過後，再針對喜歡的部位專攻。

和牛部位有蠻多可以選，展現了和牛丁塊跟和牛小排等等，厚度十足又兼具入口即化的特色，油脂在烤網上滋滋作響，沾上特製醬汁，配上日本米飯簡直是絕配。這裡的牛舌給得非常有誠意，烤到外層微焦脆彈、內裡軟嫩多汁，絕對會讓牛舌控忍不住點上三盤。

肉品油花分布漂亮夠水準，選擇鹽味的調味，可以直接感受和牛最純粹的脂香與鮮甜，搭配冰涼的生啤酒或燒酎，氣泡與麥香能完美平衡油脂，讓人停不下來。

▲特別的是，在這裡竟然還能吃到新鮮的牛肝，烤過後口感綿密濃郁、香氣獨特，喜歡內臟系燒肉的饕客千萬別錯過！

這道是店內人氣第一名的「秘製醃罐小排」，經過獨家特製醬汁深度醃製入味，放上烤網烤熟後，肉質極度軟嫩多汁，鹹甜交織的濃郁醬香完美滲透進每一口肉裡！

店內的聚餐氛圍很熱絡，一邊享受著自己動手烤肉的樂趣、一邊輕鬆地聊天。雖然100分鐘的吃到飽限制讓整體的用餐節奏稍微偏快，但也覺得輕鬆自在，沒有壓迫感。

除了肉品，菜單裡的副食也不錯。從清爽解膩的韓式泡菜、生菜包肉，到暖胃的湯品、石鍋拌飯等等，可以適時轉換口味。

評價

整體來說，肉屋橫丁打破了「吃到飽沒有好肉」的刻板印象。以大約台幣1500元到1800元左右的價格，就能享受到單點燒肉店等級的頂級和牛，再加上無限暢飲的服務，CP值直接拉到滿分。

無論是肉品的鮮度、切工的厚度，還是極具特色的「肉舖點餐」體驗，都讓人覺得有趣跟物超所值。對於想要在東京尋找高品質燒肉，又不想看著帳單心痛的旅人來說，肉屋橫丁絕對是值得回訪的東京燒肉吃到飽名單！

肉屋橫丁 秋葉原店

地址：東京都千代田区外神田1-18-19 BiTO AKIBA 3F

營業時間： 平日12：00－22：00｜周末、假日11：30－22：00（最後入座時間為20：00）

肉屋橫丁 宇田川町店（澀谷）

地址：東京都渋谷区宇田川町32-7 HULIC & NEW UDAGAWA 8F

營業時間：平日16：00－23：30｜周五12：00－15：00、16：00－23：00｜周末、假日12：00－23：00

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