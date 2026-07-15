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大稻埕夏日節住房3299元起　送李亭香DIY、賞煙火免人擠人

▲▼台北凱撒大飯店於「大稻埕夏日節」期間攜手李亭香推出住房專案。（圖／業者提供）

▲台北凱撒大飯店精緻四人房。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

為迎接「2026大稻埕夏日節」，位於台北車站對面的凱撒大飯店推出暑假限定住房專案，即日起至8月16日預訂「夏日煙火節住房專案」，每晚3,699元起，連住優惠每晚3,299元起，除贈送李亭香經典四入點心組，還可免費體驗百年餅店「平安龜」手敲DIY，若連住再加贈Checkers自助早餐。

▲▼台北凱撒大飯店於「大稻埕夏日節」期間攜手李亭香推出住房專案。（圖／業者提供）

▲專案加贈李亭香經典四入點心組，包含塩梅糕、白玉平西餅、金錢龜及貓派糕點。（圖／業者提供）
2026大稻埕夏日節將於7月25日至8月15日登場，除了3場煙火秀，還有9公尺高蜘蛛人裝置、180公尺水岸光廊及復古顛倒屋等打卡景點，預料將吸引大量人潮。 配合活動，台北凱撒大飯店攜手創立於1895年的百年餅店李亭香，旅客入住期間可前往迪化街門市體驗「平安龜」手敲製餅工藝，在老師傅帶領下感受百年糕餅文化；專案也加贈李亭香經典四入點心組，包含塩梅糕、白玉平西餅、金錢龜及貓派糕點，將大稻埕特色伴手禮帶回飯店享用。

▲▼台北凱撒大飯店於「大稻埕夏日節」期間攜手李亭香推出住房專案。（圖／業者提供）

▲台北凱撒大飯店悠遊客房為「夏日煙火節住房專案」指定房型之一。（圖／業者提供）
傍晚可沿著迪化街漫步至大稻埕碼頭欣賞夕陽，再迎接夜晚煙火登場；若想避開人潮，也可前往北門承恩門廣場欣賞煙火，或返回飯店頂樓屋頂花園遠眺花火。 此外，飯店同步推出高鐵聯票優惠，指定日期加購可享高鐵82折，雙人左營至台北來回最高現省1,080元，並可參加飲品券、午茶禮及半價乘車券等抽獎活動。

▲▼台北凱撒大飯店於「大稻埕夏日節」期間攜手李亭香推出住房專案。（圖／業者提供）

▲台北凱撒大飯店此次合作品牌李亭香，歷年曾登場於《茶金》及《華燈初上》等戲劇作品，其迪化街門市更成為旅客探索大稻埕時造訪的經典地標。（圖／業者提供）

另外，台北車站智選假日酒店即日起至9月28日推出「大稻埕漫遊住房專案」，每房每晚2,280元+15.5%起，除了含翌日早餐外，再加贈2張面額50元的「大稻埕碼頭貨櫃市集抵用券」，讓旅客入住之餘，也能漫步河岸感受夏夜氛圍。

關鍵字： 台北市旅遊 2026大稻埕夏日節 大稻埕夏日節 大稻埕旅遊

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