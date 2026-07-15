台東熱氣球「吉伊卡哇5大活動」攻略　免費送紙帽、拍可愛氣偶

▲今年台灣國際熱氣球嘉年華活動已經開跑。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台東報導

台灣國際熱氣球嘉年華從即日起至8月20日於鹿野高台登場，今年結合知名IP「吉伊卡哇」打造一系列活動，並將活動延伸至台東市、關山，讓旅客不僅能看全球唯一造型球，還能在市區與造型氣偶拍照、登高俯瞰彩繪稻田。《ETtoday新聞雲》整理今年吉伊卡哇相關活動，還有限量紀念品免費送。

▲在鹿野高台看全球唯一吉伊卡哇熱氣球。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點1：鹿野高台看全球唯一造型球 限量造型紙帽免費送

台灣國際熱氣球嘉年華今年在鹿野高台可看到全球唯一的「吉伊卡哇熱氣球」，旅客可在山坡上席地而坐，於晨曦中看造型球慢慢升空、轉身，與其他國家的造型球一起迎風搖擺，療癒模樣融化所有旅客的心。

雖然熱氣球無法實際搭乘，但主辦單位在現場準備了許多拍照打卡地點，例如旅客可以走到造型球下拿著小型立牌拍照；在等待搭乘熱氣球繫留區域旁，設有以《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》為主題的造景提供粉絲拍照。

▲活動現場每周都有限量紀念品免費送。（圖／翻攝自台灣國際熱氣球嘉年華臉書專頁）

此外，活動期間每天清晨5點30分起，在活動現場會發放「只送不賣」的吉伊卡哇特典，每天限量600份，且每周贈送的造型都不一樣，如即日起至19日贈送小八貓紙帽、7月20日至26日贈送兔兔紙帽，7月28日至8月2日贈送隨機透明小卡，只要有追蹤活動官方臉書專頁或IG即可領取，1個帳號限領1次，不接受代領。

▲今年必看的熱氣球光雕音樂會+吉伊卡哇主題無人機。（圖／翻攝自台灣國際熱氣球嘉年華臉書專頁）

▲熱氣球光雕音樂會場次。（AI協作圖／記者蔡玟君製作，經編輯審核）

亮點2：熱氣球光雕音樂會+吉伊卡哇主題無人機

每年最受歡迎的熱氣球光雕音樂會還有8場，今年主辦單位更推出吉伊卡哇主題無人機與音樂會、煙火共演，且不只有鹿野高台，在太麻里、國際地標也都能看得到，部分場次則只有熱氣球光雕音樂會，粉絲可要把握機會。

▲▼吉伊卡哇氣偶、拍照點在台東市區展出。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝）

亮點3：台東市區8大吉伊卡哇打卡區 還有超萌造型氣偶、拍貼框

台東縣政府今年藉由吉伊卡哇的可愛魅力將熱氣球嘉年華相關活動延伸到更多鄉鎮，台東市區更設有8大主題打卡區，包括在台東車站、波浪屋、台東縣立體育場等都設有可愛的打卡造景，還有小八貓、兔兔的大型氣偶在市區展出。

此外，因應今年「台東博覽會」與台灣國際熱氣球嘉年華同時舉行，兩大盛會也同步串聯，部分台東博覽會場館內更設有「吉伊卡哇拍貼框」，只要使用手機掃碼，就能有主題拍貼框可以自拍，同時藉由走進場館，了解台東從永續、原民文化、生活記憶、慢經濟的獨特魅力。

▲▼關山看吉伊卡哇彩繪稻田。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

亮點4：關山鎮登高看吉伊卡哇主題彩稻田

關山鎮農會米國學校今年夏天推出「吉伊卡哇主題彩繪稻田」，以6種顏色水稻打造，目前已可看到可愛的角色人物現身田園間。關山鎮農會表示，往年彩稻田活動都於年末舉行，今年配合熱氣球活動，打造延伸玩法，讓旅客可以從鹿野高台一路玩到關山，預計至9月底前都是最佳觀賞期。

在關山鎮農會米國學校內還設有高達15公尺的免費觀景台，是俯瞰彩稻田的最佳視角，同時能遠眺綿延的花東縱谷山巒風景。

除了欣賞彩稻田，米國學校規劃了「看米、聽米、吃米、玩米、買米」五感體驗，旅客可以事先預約，其中最受歡迎的「製米體驗」，帶領參與者親自操作礱穀機，還能親手包裝紀念米帶回家。同時現場還有關山特色農作物販售，包括最具代表性的「米乖乖」，來這裡一定要買上不同口味品嚐。

▲紀念船票記得領。（圖／翻攝自台灣國際熱氣球嘉年華臉書專頁）

亮點5：玩綠島、蘭嶼領紀念船票

來到台東，當然要一訪綠島和蘭嶼遺世獨立的絕美風景。即日起至8月20日活動期間，只要憑當日「台東至綠島」或「台東至蘭嶼」的船票，即可於富岡漁港售票櫃台兌換專屬吉伊卡哇紀念船票一張，兌換後不可退換。