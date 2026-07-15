ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

大韓航空10/25復飛「台中－仁川」　來回機票4000元起

▲▼大韓航空。（圖／大韓航空提供）

▲大韓航空。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

大韓航空宣布將於10月25日起重啟「台中 － 首爾（仁川）」的每日直飛服務，並從即日起至7月31日為止推出台北直飛首爾、釜山最低未稅價5200元起，台中出發天天65折起、來回最低未稅價4000元起優惠，票價均含一件23 公斤免費託運行李。

大韓航空重啟台中直飛首爾航線，以A220-300執行，為中部旅客提供更頂級、便利的飛行選擇，方便規劃今年前往韓國賞楓、滑雪行程。

業者也將於7月17日至8月9日期間，參與台北信義區ATT 4 FUN 「K-ARTIST 韓風盛夏」暑期主題活動，現場消費滿額即可參加刮刮卡抽獎活動，幸運兒有機會直接把「首爾雙人來回機票」贏回家。

▲▼易斯達航空Eastar Jet。（圖／業者提供）

▲易斯達航空Eastar Jet。（圖／業者提供）

韓國低成本航空公司「易斯達航空」也推出年度最大規模「Super Star Festa」優惠，即日起至7月19日晚上11點為止。飛韓國指定航點單程未稅價450元起。

此次優惠活動促銷航點包括直飛釜山新台幣450元、濟州新台幣500元，而鄰近首爾的「清州」則享單程新台幣550元優惠，直飛仁川和金浦機場則為新台幣700元起，以上皆為單程未稅價。

關鍵字： 大韓航空 韓國旅遊 亞洲旅遊 機票優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【全場最萌瞬間】10萬挪威球迷等英雄！　哈蘭德抱「小浣熊」登場

推薦閱讀

超商連5天「買1送1」懶人包！萊爾富咖啡泡麵半價　全家夯品5折

超商連5天「買1送1」懶人包！萊爾富咖啡泡麵半價　全家夯品5折

五桐號推藍莓系列2款新品　可加購「蒙奇奇」聯名限量周邊

五桐號推藍莓系列2款新品　可加購「蒙奇奇」聯名限量周邊

陳耀訓蛋黃酥中秋檔期7/28開搶

陳耀訓蛋黃酥中秋檔期7/28開搶

宜蘭最齊全玩水地圖！按鄉鎮分類一次看

宜蘭最齊全玩水地圖！按鄉鎮分類一次看

台東熱氣球「吉伊卡哇」5大活動攻略

台東熱氣球「吉伊卡哇」5大活動攻略

大稻埕夏日節住房3299元起

大稻埕夏日節住房3299元起

華航慶祝福岡航線開航50周年！

華航慶祝福岡航線開航50周年！

CoCo「蜜桃映烏龍、3款拿鐵」買1送1　迷客夏指定飲品免費加料

CoCo「蜜桃映烏龍、3款拿鐵」買1送1　迷客夏指定飲品免費加料

55年老百貨變身米其林推薦飯店

55年老百貨變身米其林推薦飯店

米其林必比登9連霸餐廳一次看

米其林必比登9連霸餐廳一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台南「莊子土豆仁湯」公告無限期停業

姓名有「王」或「玉」字邊　王品牛排請吃龍蝦

開箱東部最美「山嵐圖書館」

住花蓮捷絲旅三天兩夜4480起送早餐、接駁

台北板橋馥華艾美酒店明起可入住

米其林必比登9連霸餐廳一次看

「阿爸的客家菜」拒評鑑仍獲必比登　求饕客不要比較或責難

11家店掉出必比登名單　台北「茂園」9連霸挑戰失敗

老字號手搖「休閒小站」重返台北　新門市開幕買1送1

亞尼克推「特濃薄荷巧克力生乳捲」　4款甜點限時開賣

熱門行程

最新新聞更多

超商連5天「買1送1」懶人包！萊爾富咖啡泡麵半價　全家夯品5折

五桐號推藍莓系列2款新品　可加購「蒙奇奇」聯名限量周邊

陳耀訓蛋黃酥中秋檔期7/28開搶

宜蘭最齊全玩水地圖！按鄉鎮分類一次看

台東熱氣球「吉伊卡哇」5大活動攻略

大稻埕夏日節住房3299元起

華航慶祝福岡航線開航50周年！

CoCo「蜜桃映烏龍、3款拿鐵」買1送1　迷客夏指定飲品免費加料

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366