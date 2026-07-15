大韓航空10/25復飛「台中－仁川」　來回機票4000元起

▲大韓航空。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

大韓航空宣布將於10月25日起重啟「台中 － 首爾（仁川）」的每日直飛服務，並從即日起至7月31日為止推出台北直飛首爾、釜山最低未稅價5200元起，台中出發天天65折起、來回最低未稅價4000元起優惠，票價均含一件23 公斤免費託運行李。

大韓航空重啟台中直飛首爾航線，以A220-300執行，為中部旅客提供更頂級、便利的飛行選擇，方便規劃今年前往韓國賞楓、滑雪行程。

業者也將於7月17日至8月9日期間，參與台北信義區ATT 4 FUN 「K-ARTIST 韓風盛夏」暑期主題活動，現場消費滿額即可參加刮刮卡抽獎活動，幸運兒有機會直接把「首爾雙人來回機票」贏回家。

▲易斯達航空Eastar Jet。（圖／業者提供）

韓國低成本航空公司「易斯達航空」也推出年度最大規模「Super Star Festa」優惠，即日起至7月19日晚上11點為止。飛韓國指定航點單程未稅價450元起。

此次優惠活動促銷航點包括直飛釜山新台幣450元、濟州新台幣500元，而鄰近首爾的「清州」則享單程新台幣550元優惠，直飛仁川和金浦機場則為新台幣700元起，以上皆為單程未稅價。