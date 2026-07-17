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台中也能吃到正宗美乃滋涼麵！70年老店首度插旗勤美商圈

▲▼崇文嘉義涼麵台中美村店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

台中朋友們久等了！緊鄰勤美誠品綠園道與美村路美食戰區，還沒開幕光是裝潢就引爆話題的「崇文嘉義涼麵台中美村店」終於正式開幕囉！這家來自嘉義、傳承70年的在地老字號，首度將最正宗的嘉義白醋涼麵（美乃滋涼麵）帶進西區勤美商圈，讓台中老饕不用奔波，走路就能吃到這份心心念念的南部家鄉味！

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位置與交通資訊
地點非常優越，就坐落在熱鬧的台中西區美村路一段上，靠近公益路口，這裡距離勤美誠品綠園道、市民廣場和草悟道都非常近，步行過來只需要幾分鐘。

▲▼崇文嘉義涼麵台中美村店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

從美村路走過來，遠遠就能看到極具辨識度的白底紅字大招牌，簡潔又帶點復古感。店面外觀跳脫了傳統小吃店的印象，一樓店面採用了溫暖的木質調門面搭配大片玻璃窗，隱約還保留了前店家的清新淺藍色柱面調性，整體風格充滿文青感與質感，經過時很難不讓人多看兩眼！

▲▼崇文嘉義涼麵台中美村店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

內用環境
走進崇文嘉義涼麵台中美村店，店內裝潢讓人眼睛一亮！有別於傳統老字號小吃店的油膩與擁擠，這裡走的是帶點日系質感的文青風格。用餐座位分前後區，座位數還蠻多的，以2～4人座位為主，不管是一人前來，還是朋友或家庭用餐都蠻適合的。

▲▼崇文嘉義涼麵台中美村店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼崇文嘉義涼麵台中美村店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

還有一大亮點，就是店內採用了開放式廚房的設計，讓整體的衛生與製作過程完全透明化。乾淨明亮的料理檯面上，一盤盤經典的寬扁麵與清脆小黃瓜絲早就整齊排開，工作人員的手腳非常俐落，一邊秤重、一邊熟練地準備出餐。

▲▼崇文嘉義涼麵台中美村店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

菜單

▲▼崇文嘉義涼麵台中美村店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

餐點

涼麵 大 50元
大盤涼麵一端上桌，最吸睛的就是上頭給得毫不手軟、像瀑布般傾瀉而下的特製「白醋」（也就是嘉義人靈魂的美乃滋），底下則鋪著濃郁的招牌麻醬，旁邊還配上清爽小黃瓜絲，光看這畫面就讓人瘋狂流口水！

▲▼崇文嘉義涼麵台中美村店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼崇文嘉義涼麵台中美村店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

跟一般台中常見的黃油麵不同，這裡承襲了嘉義最道地的做法，使用的是口感Q彈的寬扁麵（白麵），吃之前一定要狠狠地把美乃滋跟麻醬均勻攪拌，讓每一根寬扁麵都完美吸附滿滿的雙色醬汁。

▲▼崇文嘉義涼麵台中美村店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲吸溜一口，香濃美乃滋完美中和了麻醬的濃厚與黏膩感，整體吃起來滑順又清爽。

吃嘉義涼麵除了靈魂美乃滋，辣油也是不可或缺的精髓，店家的特製辣油帶著誘人的琥珀色澤與椒麻顆粒，這裡的辣油不單單只有辣度，更偏向迷人的椒香與提味。讓原本溫潤的涼麵瞬間多了一股辛香層次，辣而不燥、非常過癮，反而讓整盤涼麵吃起來更加解膩開胃。

▲▼崇文嘉義涼麵台中美村店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

味噌魚丸豆腐湯 25元
吃嘉義涼麵怎麼能少了經典的味噌湯？這碗「味噌魚丸豆腐湯」絕對是店裡的必點標配！隨手一撈就是滿滿的料，店家給得超級大方。裡頭除了有軟嫩的白豆腐，還有吸飽湯汁的油豆腐及小魚丸，湯頭喝起來很鮮，不過小魚丸吃起來比較軟一些。

▲▼崇文嘉義涼麵台中美村店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

龍鬚菜 35元
燙得恰到好處，依舊保持著翠綠色澤，而且店家給的部位都很嫩，完全不會有咬不爛的老梗，吃起來口感細緻帶點脆感，搭配醬汁好吃。

▲▼崇文嘉義涼麵台中美村店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

心得
崇文嘉義涼麵台中美村店不僅用餐環境明亮乾淨、冷氣舒適，點餐動線也很流暢。最重要的是，他們家傳承70年的嘉義白醋涼麵真的原汁原味搬來台中了，寬扁麵體吸附美乃滋與麻醬的雙層滋味，再加上一匙靈魂辣油跟料多實在的味噌魚丸豆腐湯，不必跑嘉義，在台中也能吃到人氣嘉義涼麵。

崇文嘉義涼麵－台中美村店

地址：台中市西區美村路一段152號
電話：0966－424144
營業時間：試營運期間11：00－14：00、15：30－20：00（售完會提早結束營業）

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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