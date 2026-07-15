福隆沙雕季本周末迎小小兵　通霄夜間點燈更美

▲2026福隆國際沙雕藝術季持續展至10月26日。（圖／福容大飯店福隆提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

巴威颱風遠離後，暑假旅遊熱潮再升溫。挺過強風豪雨的「2026福隆國際沙雕藝術季」持續展出，本周末（18日）下午，高約150到160公分的小小兵「詹姆士」與「亨利」將現身，與民眾相見歡，粉絲可別錯過。

▲小小兵大怪獸偶裝巡迴演出福隆場時間表。

今年福隆國際沙雕藝術季攜手環球影業，以「環球夏日沙雕派對」為主題，展出40座大型主題沙雕，結合《侏羅紀世界》、《史瑞克》、《功夫熊貓》及《小小兵》等人氣IP。

業者透露，7月18日下午2點至5點，配合動畫電影《小小兵＆大怪獸》上映，電影角色「詹姆士」與「亨利」將驚喜現身，每逢整點安排約15分鐘見面會，民眾持當日沙雕展票根或福容大飯店福隆住宿證明，即可參加合影。

▲▼Skyline Film by Sea 福隆海灘電影院；新北市河海音樂季貢寮場。



福隆夜晚活動同樣精彩，7月17日至19日將舉辦「星空電影院」，接連放映《再見機器人》、《新娘百分百》與《K歌情人》，旅客可在沙灘吹海風欣賞電影。緊接著7月25、26日，「河海音樂季-貢寮場」將於福隆大草坪登場，由MATZKA、血肉果汁機、芒果醬 Mango Jump等超過21組歌手、樂團接力演出，點燃夏日的熱力。

▲▼2026通霄沙雕藝術節即日起至9月6日在通霄海水浴場展出。（圖／翻攝自Facebook／通霄沙雕藝術節）



而苗栗通霄沙雕藝術節也宣布順利挺過風雨考驗。主辦單位表示，園區目前已完成災後清理與復原作業，並恢復正常開園，開放民眾前往欣賞國際級沙雕作品。

通霄沙雕藝術節今年邁向第三屆，通霄海水浴場一共展出16座精緻沙雕，其中包含主雕《世界之心》，以及《祝福》、《幸福流域》等巨型雕塑，期間每天早上9點開放至晚間9點，「特色市集」同時間開張。

不只白天，隨著夕陽西下、燈光亮起，一座座沙雕呈現與白天截然不同的光影氛圍，讓遊客從白天一路欣賞到夜晚，感受沙雕藝術不同風貌，且兩處海水浴場皆可搭火車抵達，免於找車位的煩惱。