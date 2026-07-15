台南「莊子土豆仁湯」公告無限期停業　傳承三代突遭重大變故

▲台南莊子土豆仁湯無限期停業。（圖／取自台南莊子土豆仁湯臉書）

記者黃士原／台北報導

傳承三代的「莊子土豆仁湯」是台南人氣店家，不過業者昨天公告，因為家中突遭重大變故，目前已無法繼續維持店面的正常營業，即日起無限期停業。

莊子土豆仁湯是許多人前往台南旅遊必吃店家，從最早民國35年創立至今已傳承到第三代，前二代都沒店名，老客人都叫「賣土豆仁湯ㄟ」，直到第三代才正式以姓氏取名為「莊子土豆仁湯」，為了維持品質，即使近幾年台灣物價高漲，但仍堅持用台灣土產的花生，一碗花生湯售價65元。此外，店裡還有紅豆湯、綜合湯、燒麻糬，以及冬天才販售的桂圓湯、米糕粥、燒仙草等。

▲燒麻糬的人氣也很高。（圖／飛天璇的口袋）

在地人心中排名第一、旅客朝聖名店的莊子土豆仁湯，昨天卻公告即日起無限期停業，主因是家中突遭重大變故，已無法繼續維持店面的正常營業。不過業者也提到，未來會有家族成員以不同名稱投入相關餐飲經營，與本店停業決定無涉，也期望大家能繼續支持，未來若有任何新的消息或營業安排，將會再透過臉書粉絲專頁公告。

得知莊子土豆仁湯無限期停業消息，網友紛紛留言表達不捨，有人說「我最愛的土豆仁湯再見了」、「無法接受的事實，希望一切平安回歸再開業」、「不，我小時候最快樂的回憶之一」，也有人獻上祝福說「希望能順利度過」、「希望您與家人平安健康」。