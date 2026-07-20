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羅東夜市旁傳承三代手工肉粽攤！只賣四種品項　低調營業75年

▲▼肉粽李。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

「肉粽李」是開在羅東夜市附近、傳承三代將近75年的手工肉粽攤，老闆從父親手中接下肉粽攤位也有大約二十年的時間了，老闆的阿公當年是總舖師，香菇肉湯湯頭帶著一點辦桌菜的香氣。這次是住在附近飯店，晚上散步走去羅東夜市時才意外發現，攤位有一台顯眼的三輪車，從開業到現在位置沒有搬過，難怪熟門熟路的在地人才知道要往這裡拐。

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內用環境
肉粽李沒有正式店面，就開在羅東市場附近騎樓下，靠一台看起來很有年份的三輪車擺在門口當招牌，有內用座位，不過位子不多。這次會發現這攤，純粹是因為住在附近飯店，晚上散步去羅東夜市時經過，門口那台三輪車一眼就很吸睛，看起來很有歷史，才讓人好奇停下來看看在賣什麼。

▲▼肉粽李。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

肉粽李這麼低調還能開快75年，從老老闆到現在幾乎都靠在地熟客撐著，攤位位置沒變過，老顧客閉著眼睛都找得到，反而是觀光客容易因為它不在夜市主動線上而錯過，這也是想特別記錄下來的原因之一，像我那麼常去宜蘭都沒注意到過，真的很值得停留吃一下。

▲▼肉粽李。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲攤車乾乾淨淨的，不過最近天氣太熱，大中午去吃還是有點痛苦。

▲▼肉粽李。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼肉粽李。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼肉粽李。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼肉粽李。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜單
只賣肉粽、香菇肉湯、大腸麵線、肉羹大腸麵線四樣，幾十年來沒有增加過品項。這次點了肉粽、大腸麵線，再加一碗香菇肉湯，三樣加起來份量剛好，份量都不算多，本來只點了兩樣，後來實在太好奇大腸麵線的風味，又加點了來試試味道。

▲▼肉粽李。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

餐點

肉粽
切開之後裡頭的肉片給得很大方，香菜給的很多，配上甜辣醬吃起來味道樸實。配料沒有很華麗，就是香菇肉片的香氣，單純把肉粽本身的味道襯出來，甜辣醬的調味也不會過重，是吃不膩的肉粽口味。

▲▼肉粽李。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼肉粽李。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼肉粽李。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

香菇肉湯
清湯路線，用了不少香菇下去熬煮，湯頭喝起來鮮味很足，不會死鹹也不油膩，赤肉羹口感扎實，吃得到原肉的肉感。配著肉粽一起吃很搭，剛好中和了肉粽的油潤感，就是這碗湯，很有辦桌菜的味道！

▲▼肉粽李。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

大腸麵線
這次吃起來跟一般認知的不太一樣，裡頭的大腸沒有滷過，味道偏清淡；比較意外的是麵線裡居然有蚵仔，而且個頭偏小，一問才知道不是另外加進去的，是跟著高湯一起熬煮出來的，湯頭因此更鮮，調味也不是常吃到那種柴魚、大蒜味很重的做法，整體吃起來也很古早味，老闆說一開始在宜蘭賣麵線的也只有他們家而已！

▲▼肉粽李。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

心得
這次吃肉粽李，最大的收穫其實是發現一攤觀光客幾乎不會特別繞過去的老店。肉粽帶著辦桌菜的香氣、香菇肉湯鮮而不搶戲、大腸麵線清淡又意外藏著蚵仔，三樣加起來沒有一樣是驚豔到尖叫的等級，但每一樣都扎實、耐吃，很符合它三代75年老店該有的樣子。如果喜歡吃清淡一點、不喜歡重口味湯頭的人，肉粽李會是這次逛羅東夜市之外，值得繞過去試試的隱藏版選擇，很棒！

肉粽李

地址：宜蘭縣羅東鎮中山里中山路三段147號
電話：0989－441443
營業時間：12：30－22：00

水晶安蹄 不務正業過生活
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水晶安蹄 不務正業過生活

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