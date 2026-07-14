ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高知獨家玩法！海上吃BBQ、划水晶獨木舟　機場新航廈明年啟用

▲▼燦星高知記者會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲高知縣、台灣虎航和燦星旅遊今舉辦慶祝高知開航3周年記者會。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

台灣虎航「台北－高知」航線迎來開航3周年，高知縣、台灣虎航及燦星旅遊今（14日）共同舉辦紀念活動，高知縣表示，明年4月將啟用全新國際航廈，提供旅客更好的服務。燦星旅遊也表示將推出獨家行程，如吃海上BBQ、欣賞船隻宛如漂浮半空中的透明大海景觀。

高知縣副知事西森裕哉表示，「台北－高知」從2023年開航以來，已有超過5萬名台灣人造訪高知，為了提升服務品質，高知機場新航廈將於明年4月啟用。據了解，新航廈為三層樓建築，預計今年秋天起開始提供國際線入境手續服務，明年全面啟用。

▲▼燦星高知記者會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼三方互贈紀念禮物。上圖右為高知縣副知事西森裕哉，上圖左為台灣虎航總經理邱彰信，下圖左為燦星旅遊總經理羅俊英。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼燦星高知記者會。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣虎航總經理邱彰信表示，高知直飛開航以來平均載客率保持90%以上，今年截至目前更突破95%，顯示台灣旅客對高知旅遊需求十分旺盛，也對航線發展充滿信心，未來將持續與高知縣合作推廣航線。

▲▼日本高知仁淀川屋形船。（圖／記者蔡玟君攝）

▲高知仁淀川。（圖／記者蔡玟君攝）

燦星旅遊總經理羅俊英表示，高知是一座適合「慢旅」的目的地，未來除了透過包機持續推廣高知魅力，也會透過獨家行程優化旅遊體驗。他舉例，旅客可以前往潛水聖地「柏島」欣賞透明度極高的海水，船隻停泊在海上宛如漂浮在半空中；而高知的路面電車只要15人即可包下一節車廂，在約一個半小時的市區行駛過程中，能品嚐便當還能唱卡拉OK。

而因應旅客需求，仁淀川「水晶獨木舟」的獨特體驗也將安排進主流團體行程中，讓旅客欣賞自然景觀，同時感受「仁淀藍」的魅力。

▲▼高知土佐鰹魚道場鰹魚船，稻草炙燒鰹魚。（圖／記者蔡玟君攝）

▲高知必吃稻草炙燒鰹魚。（圖／記者蔡玟君攝）

羅俊英也表示，隨著近年旅遊趨勢改變，未來燦星旅遊計畫鎖定6人、8人推出私人訂製、小型團體產品，不僅可以玩得更深度，也能提供更彈性的旅遊方式。

燦星旅遊也宣布將於9月至10月期間推出獨家「四國星饗宴5天」行程，體驗海上BBQ，前往潛水客聖地「柏島」看透明度極高的海景，並搭乘玻璃船俯瞰珊瑚礁與熱帶魚，再入住足摺溫泉鄉，邊泡湯邊享受滿天星斗，每人早鳥價3萬1900元起。

▲▼夏季旅展優惠。（圖／可樂旅遊提供）

▲可樂旅遊趁著夏季旅展推出玩韓國免萬元優惠。（圖／業者提供）

隨著台北夏季旅展將於7月17日至20日於世貿一館盛大登場，可樂旅遊趁勢推出一系列優惠，包括韓國首爾清州5日遊每人9999元起，並鎖定暑期清倉促銷、秋季賞楓熱銷行程、跨年早鳥優惠、迪士尼遊輪限定好禮。同時，旅展現場另有自由行最高現折3000元、國外票券最高折500元等優惠。

此外，近期話題最夯的亞洲第一艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號」，可樂旅遊也推出5至6日新加坡團體及自由行商品，最低3萬8800元起，下訂保證立即確認艙房，旅展現場下單再贈超值好禮，包括每人機票折2000元、迪士尼郵輪行李吊牌及艙門磁鐵。

關鍵字： 日本旅遊 台灣虎航 高知 高知旅遊 亞洲旅遊 燦星旅遊 國外特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張

推薦閱讀

從百年港城到永續航行　陽明海運文化基金會《以海為度》開展

從百年港城到永續航行　陽明海運文化基金會《以海為度》開展

高知獨家玩法曝　機場新航廈明年啟用

高知獨家玩法曝　機場新航廈明年啟用

陸女京都用餐揭「雙重價格」　日網反曝奧客

陸女京都用餐揭「雙重價格」　日網反曝奧客

老字號手搖「休閒小站」重返台北　新門市開幕買1送1

老字號手搖「休閒小站」重返台北　新門市開幕買1送1

Klook調查：韓國人來台必買「杯袋」

Klook調查：韓國人來台必買「杯袋」

全桌姓名集滿「味全龍」3字免費吃漢堡

全桌姓名集滿「味全龍」3字免費吃漢堡

藏身都蘭山腳下的咖啡車與香草園！

藏身都蘭山腳下的咖啡車與香草園！

文博會8月起「免費逛一個月」　線上預約入場「今起可註冊」

文博會8月起「免費逛一個月」　線上預約入場「今起可註冊」

「阿爸的客家菜」拒評鑑仍獲必比登　求饕客不要比較或責難

「阿爸的客家菜」拒評鑑仍獲必比登　求饕客不要比較或責難

直擊熊本熊部長辦公室！免預約免門票

直擊熊本熊部長辦公室！免預約免門票

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

姓名有「王」或「玉」字邊　王品牛排請吃龍蝦

住花蓮捷絲旅三天兩夜4480起送早餐、接駁

台中「爆蔥燒餅油條」天天排隊　古早味焦香豆漿超濃郁

米其林「必比登推介」名單出爐

日本住宿別貪便宜！他警告千萬別住吸菸房

「阿爸的客家菜」拒評鑑仍獲必比登　求饕客不要比較或責難

開箱東部最美「山嵐圖書館」

11家店掉出必比登名單　台北「茂園」9連霸挑戰失敗

南機場夜市美食懶人包！

亞尼克推「特濃薄荷巧克力生乳捲」　4款甜點限時開賣

熱門行程

最新新聞更多

從百年港城到永續航行　陽明海運文化基金會《以海為度》開展

高知獨家玩法曝　機場新航廈明年啟用

陸女京都用餐揭「雙重價格」　日網反曝奧客

老字號手搖「休閒小站」重返台北　新門市開幕買1送1

Klook調查：韓國人來台必買「杯袋」

全桌姓名集滿「味全龍」3字免費吃漢堡

藏身都蘭山腳下的咖啡車與香草園！

文博會8月起「免費逛一個月」　線上預約入場「今起可註冊」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366