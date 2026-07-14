高知獨家玩法！海上吃BBQ、划水晶獨木舟　機場新航廈明年啟用

▲高知縣、台灣虎航和燦星旅遊今舉辦慶祝高知開航3周年記者會。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

台灣虎航「台北－高知」航線迎來開航3周年，高知縣、台灣虎航及燦星旅遊今（14日）共同舉辦紀念活動，高知縣表示，明年4月將啟用全新國際航廈，提供旅客更好的服務。燦星旅遊也表示將推出獨家行程，如吃海上BBQ、欣賞船隻宛如漂浮半空中的透明大海景觀。

高知縣副知事西森裕哉表示，「台北－高知」從2023年開航以來，已有超過5萬名台灣人造訪高知，為了提升服務品質，高知機場新航廈將於明年4月啟用。據了解，新航廈為三層樓建築，預計今年秋天起開始提供國際線入境手續服務，明年全面啟用。

▲▼三方互贈紀念禮物。上圖右為高知縣副知事西森裕哉，上圖左為台灣虎航總經理邱彰信，下圖左為燦星旅遊總經理羅俊英。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣虎航總經理邱彰信表示，高知直飛開航以來平均載客率保持90%以上，今年截至目前更突破95%，顯示台灣旅客對高知旅遊需求十分旺盛，也對航線發展充滿信心，未來將持續與高知縣合作推廣航線。

▲高知仁淀川。（圖／記者蔡玟君攝）

燦星旅遊總經理羅俊英表示，高知是一座適合「慢旅」的目的地，未來除了透過包機持續推廣高知魅力，也會透過獨家行程優化旅遊體驗。他舉例，旅客可以前往潛水聖地「柏島」欣賞透明度極高的海水，船隻停泊在海上宛如漂浮在半空中；而高知的路面電車只要15人即可包下一節車廂，在約一個半小時的市區行駛過程中，能品嚐便當還能唱卡拉OK。

而因應旅客需求，仁淀川「水晶獨木舟」的獨特體驗也將安排進主流團體行程中，讓旅客欣賞自然景觀，同時感受「仁淀藍」的魅力。

▲高知必吃稻草炙燒鰹魚。（圖／記者蔡玟君攝）

羅俊英也表示，隨著近年旅遊趨勢改變，未來燦星旅遊計畫鎖定6人、8人推出私人訂製、小型團體產品，不僅可以玩得更深度，也能提供更彈性的旅遊方式。

燦星旅遊也宣布將於9月至10月期間推出獨家「四國星饗宴5天」行程，體驗海上BBQ，前往潛水客聖地「柏島」看透明度極高的海景，並搭乘玻璃船俯瞰珊瑚礁與熱帶魚，再入住足摺溫泉鄉，邊泡湯邊享受滿天星斗，每人早鳥價3萬1900元起。

▲可樂旅遊趁著夏季旅展推出玩韓國免萬元優惠。（圖／業者提供）

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