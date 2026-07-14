全桌姓名集滿「味全龍」同音字免費吃漢堡　對中1字第2件半價

▲美式餐飲品牌「Chili's」再度與味全龍合作，除了「胃全龍ㄟ堡」再度回歸，還有姓名對對碰活動。（圖／赫士盟提供）

記者黃士原／台北報導

美式餐飲品牌「Chili's」再度與味全龍合作，除了「胃全龍ㄟ堡」再度回歸，更祭出與球隊名同音優惠，對中任一字享第2件半價，同桌親友成功集滿3字，可直接免費獲得1份。

Chili's即日起至9月30日攜手中華職棒人氣球隊味全龍推出全新聯名企劃，首先是人氣回歸的「胃全龍ㄟ堡」，以經典smash漢堡工藝打造，雙層焦脆牛肉餅搭配濃郁起司、新鮮生菜、番茄、洋蔥與酸黃瓜，夾入柔軟布里歐麵包並淋上酸香特製醬汁。另一道聯名餐是「黑火山龍焰酷奇島」，以熱騰騰的美式巧克力軟餅乾為基底，結合濃郁流心熔岩巧克力蛋糕與香草冰淇淋。

▲黑火山龍焰酷奇島。（圖／赫士盟提供）

活動期間內，Chili's同時推出「尋找龍的傳人」活動，凡姓名中含有「味」、「全」、「龍」任一字（含同音字），於店內用餐並出示身分證明文件，即可享「胃全龍ㄟ堡」第2件半價；若同桌親友成功集滿「味」、「全」、「龍」3字（含同音字），更可直接免費獲得1份「胃全龍ㄟ堡」。

▲龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑。（圖／王品提供）

另外，王品牛排即日起至8月31日，推出平日限定的「國王節」活動，凡姓名有「王」或「玉」字邊任一字，例如王、玉、瑋、瑩、琳、珊、瑞、玲、瑜、珍等等，平日到店內用2客套餐，即款待價值超過千元的「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份。

