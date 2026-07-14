老字號手搖「休閒小站」重返台北　新門市開幕買1送1

▲老字號手搖「休閒小站」回來了。（圖／Easyway提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

老字號連鎖手搖飲「休閒小站」將以全新品牌「Easyway」重返台北，門市落腳台北市永春商圈，7月24日試營運，期間全品項8折，8月3日開幕後連3天加碼「復刻珍奶」、「啤兒綠茶」買1送1。

休閒小站創立於1992年，是不少6、7年級生青春記憶，不過2010年起因不敵各大手搖飲崛起，幾乎消失在台灣街頭。

▲復刻珍奶、啤兒綠茶為招牌人氣飲品。

休閒小站以新品牌「Easyway」重出江湖，除了經典「復刻珍奶」，還有以三窨茉莉綠茶搭配海尼根 0.0 零酒精的「啤兒綠茶」等招牌飲品，另有「仙草絲」、「蕎麥粉粿」等特色配料。

業者表示，新菜單加入台灣高山茶，採用獨家慢火烘焙與特殊發酵等技術，帶來全新茶飲選擇。

Easyway將於7月24日起至8月2日試營運，期間全品項8折，8月3日起正式開幕，當天購買任一飲品送米香青茶1杯，8月4日「復刻珍奶買1送1」、8月5日「啤兒綠茶買1送1」。

Easyway

地址：台北市信義區松山路532號1樓

電話：02-2726-0058

▲先喝道找來人氣動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》推出聯名活動。（圖／先喝道提供，下同）

另外，先喝道本月聯名人氣動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，一共推出4款飲料紙杯，有洛伊德、約兒、安妮亞、彭德等款式，於門市購買飲料即可獲得。

業者同時開賣2款芒果聯名新品，「夏日芒果冰茶」以愛文芒果果粒、芒果果露與花開茉綠茶調製而成，每杯75元；「夏日芒果爆沙」把芒果、鮮乳打成冰沙，再結合花開茉綠茶，每杯95元。2款新品於10日當天同品項買1送1。

間諜家家酒周邊將於明起販售，包括「間諜家家酒冰箱磁鐵（佛傑一家A款／B款）」加購價99元、「間諜家家酒帆布平口袋（安妮亞款／安妮亞與彭德款）」加購價258元，門市單筆消費滿89元即可加購1個，售完為止。

▲先喝道明起開賣間諜家家酒限量周邊。