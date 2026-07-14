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「阿爸的客家菜」拒評鑑仍獲必比登　求饕客不要比較或責難

▲阿爸的客家菜。（圖／米其林指南提供）

▲阿爸的客家菜獲得必比登推介。（圖／米其林指南提供）

記者黃士原／台北報導

米其林指南今日公布今年必比登推介店家，全台共有146間餐廳獲得肯定，其中包括日前就公告不接受米其林評比的「阿爸的客家菜」。業者無奈表示，因為米其林，讓最近來用餐的客人多了不少言語上的挑剔與刁難，懇請不要以「必比登的標準」比較或責難。

除了星級評鑑，米其林指南還有平價的「必比登推介」，過去許多店家被選上後生意變得爆紅，但也有低調名店認為造成困擾。今年5月的新入選餐廳「阿爸的客家菜」就在6月底公告，「本店從一開始便未曾報名、提供資料或參與米其林必比登相關評選，並已明確表明不接受任何相關評比。」不過，今日必比登名單揭曉，該店仍是名列推介餐廳。

▲阿爸的客家菜公告。（圖／取自阿爸的客家菜臉書）

阿爸的客家菜提到，「一個必比登推薦，卻讓最近來用餐的客人，對我們多了不少言語上的挑剔與刁難。」因此才會聲明公告。業者表示，能理解大家對肯定的期待，也謝謝每一位願意來用餐的客人，但對他們來說，評價從來不該變成壓力，「歡迎大家因為必比登來用餐，但也懇請不要以『必比登的標準』比較或責難。」

根據米其林指南的介紹，阿爸的客家菜創立於2000年，店內空間散發著復古風情。來自高雄的主廚擁有超過30年的料理經驗，因其客家出身而致力於透過菜色發揚客家的醬缸文化，多以自家日曬、醃漬、發酵的食材調味。尤其推薦鳳梨醬清蒸鮮魚，醬料以高雄大樹的土鳳梨製作，加入豆粕、甘草和鹽醃漬3個月以上，風味鹹香醇厚，搭配酸酸甜甜的新鮮鳳梨，令魚肉的味道富有層次。

關鍵字： 美食雲 阿爸的客家菜 米其林必比登

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