用餐時段坐滿在地人！土城老字號紅燒牛肉麵　湯頭醇厚帶中藥香

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者温筌

如果你喜歡牛肉麵，推薦可以試試這家「日新牛肉麵」，沒有過多裝潢在地平價小吃店，菜單主打紅燒牛肉麵以及滷味，就連水餃也很受歡迎，高CP值又好吃，憑著實在味道以及親切服務，是許多在地人從小吃到大的老味道。

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日新牛肉麵在哪裡？

位於新北市土城區中央路一段，鄰近捷運海山站1號出口走路過來只要7分鐘就能抵達，附近也有多條公車路線經過，交通很方便，不管是騎車或搭大眾運輸前來都很順路。來到這裡發現幾乎都是在地人來吃，用餐時間生意有夠好，就連來外帶的人也很多。

日新牛肉麵用餐環境

用餐空間環境乾淨整潔，座位以2到4人桌為主，然後也有大圓桌，人多就有不少會去坐在大圓桌併桌，翻桌速度快所以就算是客滿也不用等太久，內用自助區提供餐具以及沾醬調味料等等。

菜單

價錢依店家現場為主，主要有紅燒牛肉麵、榨菜肉絲麵、酸辣麵、乾麵、水餃以及滷味小菜等等，適合一個人吃也適合點來多人一起分享。



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▲點好主餐可以來到前面櫃台自己夾取滷味小菜，店家會分切好送上桌，並且會記錄小菜多少錢。





▲最受歡迎的就是紅燒牛肉麵、水餃以及滷味小菜，三樣都點絕不後悔。

紅燒牛肉麵

一端上桌就香氣四溢，湯頭濃郁醇厚、帶點微辣以及些許中藥香氣，牛肉燉得很軟嫩入味又不失嚼勁，麵條可以選擇家常或者是陽春，麵條Q彈有嚼勁，一口牛肉湯加上一口麵，暴風吸入超滿足。

水餃

水餃就是單一口味，水餃外皮咬起來Q彈帶有嚼感，裡頭的內餡飽滿又多汁，咬下去是扎實爽口還有調味也不錯，水餃很有水準。

滷味

隨機夾了豆干、滷蛋等等，基本上滷味算是挺入味又不會太過死鹹，建議喜歡吃辣的朋友，可以淋上店家特製辣醬更是噴香銷魂超過癮。

整體來說「日新牛肉麵」是家值得推薦的土城平價牛肉麵店，不只味道有水準，價格也很實在，難怪網路評論不錯，附近居民、通勤上班族都會來吃，下次經過土城，不妨可以來吃看看這碗在地人激推土城美食吧。

日新牛肉麵



地址：236新北市土城區中央路一段164－2號1樓

電話：02－22618514

營業時間：11：00－14：30 16：30－20：30（周一公休）

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