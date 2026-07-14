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Klook調查：韓國人來台必買「杯袋」　高雄台南成旅遊新焦點

▲▼高雄旅遊，高雄市，高雄流行音樂中心。（圖／記者蔡玟君攝）

▲韓國旅客近年來台旅遊動線逐漸往南部城市延伸。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣入境旅遊逐漸復甦，根據Klook最新調查，日本旅客訪台意願最高，而韓國旅客近年更偏好具有「台灣味」的美食、文化體驗，「杯袋」更成為社群討論最高的台灣必買商品之一。

日本旅客最想來台　韓國旅客必買「杯袋」

根據Klook 2026《旅遊脈動大調查》指出，日本為訪台意願最高的市場，而韓國則持續展現強勁成長動能。其中日本旅客偏好文化及深度體驗；韓國旅客則逐漸從大台北延伸至高雄、台南等南部城市，帶動南台灣旅遊熱潮。

調查顯示，韓國旅客對前往高雄及台南的興趣度分別達55%及35%，較亞太旅客平均高出約30%，旅遊路線正逐漸由雙北向南延伸。此外，韓國旅客近年特別偏好具有「台灣味」的文化、美食及地方特色體驗，也讓文化內容成為吸引國際旅客的重要亮點。

例如「接地氣旅行」正成為韓國旅客來台的新趨勢，包括悠遊卡、芒果、彩券等皆躍升熱門搜尋關鍵字，而「杯袋」更成為韓國社群討論度最高的台灣必買商品之一。

因此，除了科技與數據的應用外，如何透過跨域合作，讓更多台灣文化與生活體驗進入國際旅客的旅程，也成為台灣吸引國際旅客的重要課題。

▲▼滑手機。（圖／記者姜國輝攝）

▲AI成為旅遊新助手。（圖／記者姜國輝攝）

AI成為旅遊新助手　旅遊商品「被AI理解、推薦」成新關鍵

此外，根據Klook數據，目前每3位來台外國旅客中，就有1位透過Klook預訂旅遊體驗；同時，隨著AI工具普及，高達91%的亞太旅客表示會使用AI協助規劃旅程，其中36%旅客更願意直接依照AI推薦完成預訂，顯示AI正在從「提供資訊」逐漸走向「影響旅遊決策」。

面對AI時代，如何讓台灣特色被更多國際旅客發現，也成為觀光產業的重要課題。Klook指出，AI正重新定義旅客搜尋、規劃與預訂旅程的方式，也改變旅遊產業與消費者連結的模式，未來旅遊商品不只是被搜尋，更需要被AI理解、推薦與信任。

國立高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨則認為，在AI時代，旅遊內容是否能被AI理解，將影響旅客是否能發現目的地，未來台灣觀光產業的重要課題，就是讓更多旅遊內容成為「AI找得到、旅客訂得到」的商品。

關鍵字： Klook AI 台灣旅遊 台南旅遊 高雄旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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