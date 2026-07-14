11家店掉出必比登名單　台北「茂園」9連霸挑戰失敗

▲小品雅廚本店掉出必比登。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

米其林指南今日公布今年必比登推介店家，全台共有146間餐廳獲得肯定，不過也有11家掉榜，分布在台北、台中、台南及高雄，其中包括9連霸失利的茂園。

米其林今日公布的146間必比登推介名單中，台北、台中、台南、新竹市都維持與去年相同數量，分別是37間、23間、30間、7間，高雄從24間減少為21間，新北從15間增至18間，新竹縣從8間增至10間，與去年比對名單之後，合計有11家掉出今年榜單。

▲茂園「白斬雞」。（圖／取自茂園官網）

11家榜單餐廳中，分別是台北的好朋友涼麵、茂園、欣葉小聚、小品雅廚，台中的木公麥面，台南的麥謎食驗室、東香台菜海味料理、筑馨居，高雄的正宗鴨肉飯、賣塩順、白玉樓。其中擁有50年多歷史的茂園從2018年起連續8年獲得必比登，可惜今年挑戰9連霸失利。

▲小品雅廚番茄炒蛋。（圖／記者黃士原攝）

另外，有台北最強宵夜場清粥小菜美譽的「小品雅廚」，2024年首次入榜，但今年無法完成3連霸。該店70多歲老闆退休後，由經營「創義麵」、「新村站著吃烤肉」的鮪肚國際在去年接手，今年5月還開出首家分店「信義店」，餐廳地點落腳在捷運市政府站1號出口附近，營業時間自晚間6點至隔日凌晨5點。菜色部分，業者表示，本店所有品項（30多道）直接移植過來，同時調任2位老師傅坐鎮。

11家掉出今年必比登名單如下：

台北

●好朋友涼麵

●茂園

●欣葉小聚

●小品雅廚

台中

●木公麥面

台南

●麥謎食驗室

●東香台菜海味料理

●筑馨居

高雄

●正宗鴨肉飯

●賣塩順

●白玉樓