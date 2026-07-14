717元北海道、首爾機票限量開搶　跟團玩韓國5天免萬元

▲易遊網推出北海道機票717元優惠。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

易遊網宣布即日起至7月22日為止推出「717年中慶」，全站最低下殺3折起，更祭出天天限量開搶一口價商品，包括717元北海道和首爾單程機票、717元台灣星級飯店、77元饗食天堂、7元eSIM等。可樂旅遊則趁著夏季旅展即將到來，推出日韓賞楓最低1萬8800元起、跟團玩首爾清州5天免萬元等優惠。

易遊網表示，燃油稅調降加上航空公司促銷等利多，帶動出國買氣明顯回溫，部分熱門航點更出現明顯的價格回正，也觀察到近期機票銷售已成長約25%。

▲首爾單程機票717元開搶。（圖／易遊網提供）

此次易遊網「717年中慶」期間推出「天天搶」活動，每天中午12點限量開搶。其中關注度最高的機票一口價，分別在7月15日與22日開搶717元北海道和首爾單程機票。此外，還有沖繩租車4天只要717元，7元eSIM與77元饗食天堂、夏慕尼餐券限量釋出。

▲也有國旅星級飯店一口價717元限時開搶。（圖／易遊網提供）



優惠活動期間也推出國旅住宿優惠，平日每天下午1點精選3間高口碑人氣飯店，以一口價717元限量開賣，包括「台南晶英酒店」、「台東桂田喜來登酒店」、「鹿港永樂酒店」與「新竹伊普索凱悅尚選酒店」等；親子客最愛的熱銷飯店，如「台中鳳凰酒店」、「新悅花園酒店」、「蘭陽烏石港海景酒店」與「福容徠旅水里」等，憑藉豐富館內設施與親子友善空間，讓大小朋友都能盡情放電。



出國跟團則祭出最高現折4000元折扣碼，鎖定東北亞旅遊的民眾，可選擇「首爾跟團5日」行程，每人最低1萬5千元有找；日本市場則推薦「關西跟團5日」，每人含稅最低2萬1700元起。曼谷、河內、富國島等東南亞團體商品，每人含稅最低1萬5900元起。

▲可樂旅遊趁著夏季旅展推出玩韓國免萬元優惠。（圖／業者提供）

隨著台北夏季旅展將於7月17日至20日於世貿一館盛大登場，可樂旅遊趁勢推出一系列優惠，包括韓國首爾清州5日遊每人9999元起，並鎖定暑期清倉促銷、秋季賞楓熱銷行程、跨年早鳥優惠、迪士尼遊輪限定好禮。同時，旅展現場另有自由行最高現折3000元、國外票券最高折500元等優惠。

而10月下旬起開始進入賞楓季節，日本「深秋北海道5日」一次滿足北海道秋季必訪亮點，並保證住宿三晚溫泉飯店，還能享用長腳蟹吃到飽，限量2萬9888元起。小資族最愛的韓國則推薦「首爾感恩回饋季、楓花雪嶽5日」，楓紅杏黃盡收眼底，更入住五星飯店，最低1萬8800元起。

想要體驗不一樣的秋季風景，不妨選擇到美加賞楓。「楓紅美加東11日」一次走遍8大賞楓勝地，包含世界旅人最嚮往的尼加拉瀑布、白山國家森林公園、千島群島等，搭配紐約、波士頓、華盛頓、多倫多等名城漫遊，每人最低13萬2800元起。

▲▼亦有獨家歐洲河輪包船，以及年末出國跨年行程。（圖／可樂旅遊提供）

年末跨年活動也開始搶先販售。業者推出日本環球影城跨年派對5日4萬9800元起，澳洲雪梨跨年8日遊6萬9800元起，美國迪士尼跨年、大峽谷9日遊9萬6900元起，法比荷、巴黎瘋跨年10日遊11萬4900元起。

近期話題最夯的亞洲第一艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號」，可樂旅遊推出5至6日新加坡團體及自由行商品，最低3萬8800元起，下訂保證立即確認艙房，旅展現場下單再贈超值好禮，包括每人機票折2000元、迪士尼郵輪行李吊牌及艙門磁鐵。

此外，可樂旅遊今年獨家包下即將全新下水的歐洲河輪「世紀之星號」將於10月啟程，沿著萊茵河一次走訪瑞士、法國、德國、荷蘭等多國河岸城市，10至13天河輪團體行程最低19萬800元起，早鳥優惠享第二人折價8000元，團費皆已包含網路、餐飲、指定酒水、岸上觀光行程、船上活動及小費等，台北、高雄皆可輕鬆出發。