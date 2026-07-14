亞尼克推「特濃薄荷巧克力生乳捲」　4款甜點限時開賣

▲亞尼克推出升級版「特濃薄荷巧克力脆片生乳捲」、全新「薄荷巧克力派」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接酷暑，亞尼克薄荷巧克力系列回歸，今年生乳捲加入雙倍義大利薄荷醬，口感更清涼，還有滿滿奶霜的巧克力派首度上架。9月底前限時開賣。

亞尼克「夏日涼感薄巧派對」有4款商品，「特濃薄荷巧克力脆片生乳捲」有別於往年北海道奶霜搭配義大利薄荷奶霜的雙重內餡，今年以雙倍薄荷量融合奶霜，再拌入55%比利時巧克力脆片，外層選用帶有巧克力豆的特黑巧克力泡芙蛋糕，每條565元、12cm獨享捲495元。

全新「薄荷巧克力派」，結合杏仁派塔、古典巧克力蛋糕與薄荷奶霜，派皮上還灑滿比利時巧克力脆片，6吋980元。

▲薄荷巧克力黑酷曲（左）、薄荷巧克力蛋糕。

今年的「薄荷巧克力蛋糕」外型不同於往年，在巧克力蛋糕上堆疊薄荷奶霜、巧克力黑餅及脆片，最後覆上比利時巧克力，6吋1280元；回歸的「薄荷巧克力黑酷曲」內餡有薄荷奶霜、OREO酥餅及巧克力脆片，6吋535元。

亞尼克也首度針對特濃薄荷巧克力脆片生乳捲、薄荷巧克力派、薄荷巧克力蛋糕推出切片版，售價分別為138元、168元、178元。以上薄荷巧克力系列產品即日起至9月30日限時販售。

▲3款薄荷系列蛋糕推出切片版。

▲CREMIA推出全新「北海道檸檬巴斯克冰淇淋」。

此外，日本冰淇淋品牌「CREMIA」本月也開賣全新台灣限定「北海道檸檬巴斯克冰淇淋」，靈感來自「檸檬起司蛋糕」與「巴斯克乳酪蛋糕」，以北海道生乳、鮮奶油與3種北海道起司製成，搭配帶有微酸感的檸檬乳酪餅杯，餅杯內及頂端還會淋上特製檸檬醬，也開放搭配其他口味餅杯，每支150元，機捷A12、馬拉灣門市未販售。