台北板橋馥華艾美酒店明起可入住　初期行政酒廊供應早餐

▲台北板橋馥華艾美酒店將從7月15日起迎賓，即日起開放訂房。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

板橋最新奢華酒店「台北板橋馥華艾美酒店」明天（15日）起迎賓入住，已開放旅客訂房。不過迎賓初期全日餐廳「花漾」尚未提供服務，預訂附早餐專案的旅客會安排至行政酒廊享用早餐。

台北板橋馥華艾美酒店為今年北部最受矚目的新開幕奢華酒店之一，鄰近板橋車站，共有236間客房與套房，且皆位於19至31樓，客房內大面落地窗讓旅客能飽覽城市天際線，每一個角度都享有不同風景。

▲台北板橋馥華艾美酒店每間客房都享有高空景觀。上圖為靈感客房示意圖。（圖／翻攝自萬豪酒店集團官網）

目前酒店已開放旅客訂房，並推出「探索板橋，雙倍贈點」專案，7月15日起至9月30日前入住，萬豪旅享家會員於住宿期間每晚皆可獲享加倍的基礎積分獎勵。記者透過官方APP查詢實際迎賓首日專案價格，為一晚新台幣7507元起不含早餐。

▲▼台北板橋馥華艾美酒店透過畫作、雕塑、空間線條展現藝術氛圍。（圖／業者提供）

空間設計方面，以藝術語彙串連在地風貌與世界旅客連結，一向是艾美品牌的核心精神之一，此次業者引進14位國內外藝術家的創作，透過雕塑、紙雕、木刻版畫等，讓住客感受藝術氛圍，同時將板橋街廓與歷史紋理、茉莉花香的記憶等在地特色融入建築線條、款待方式裡。

此外，館內設有室內溫水游泳池、健身房、蒸氣室及烤箱，並有無樑柱宴會廳、多功能會議室及貴賓室，因應婚宴、企業會議、品牌發表等不同規模的社交活動。

而旅客最關心的酒店迎賓初期開放設施，根據官方臉書專頁所示，花漾全日餐廳尚未開始營業，早餐每天早上6點30分至10點於行政酒廊提供；星空酒吧、北緯二十五、茉莉苑均從15日起提供服務，遊泳池則於每天早上10點至晚上6點開放，目前暫不提供電動車充電服務。

▲台北洲際酒店將於今年夏天開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

北部另一備受矚目的奢華酒店「台北洲際酒店」則預計今年夏天開幕，館內規劃各式房型共350間，其中包含約60間長住型公寓套房，配備完整廚房、洗衣機與烘衣機，滿足長期住宿需求；最基礎的標準客房大小則落在12坪，並設有多間雙床房型，方便兩大兩小家庭同住。

在硬體設計上，飯店導入智慧AI系統，旅客可透過電視操作點購備品，如拖鞋等日常用品，也支援語音控制功能，包括開關窗簾、燈光與空調等，提升入住便利性。客房同時配置Bose音響、Dyson吹風機、濃縮咖啡機等，甚至可在房內調製雞尾酒。

餐飲部分，館內規劃7大餐飲選擇，包含韓式、日式、牛排館、中式料理及國際自助餐等多元風格，並邀請法籍行政糕點主廚負責甜點與下午茶，強化餐飲競爭力。