快訊／米其林「必比登推介」146家名單出爐　13間新入選

▲北鴨鴨肉羹。（圖／小虎食夢網授權提供）

記者黃士原／台北報導

今年台灣米其林指南即將在下周公布整推薦餐廳名單，米其林在今天率先公布由匿名而獨立的米其林指南評審員評選為必比登推介的店家。今年，全台共有146間餐廳獲得「必比登推介」肯定，包括台北37間、台中23間、台南30間、高雄21間、新北市18間、新竹縣10間、新竹市7間。

在本次名單中，共有13間餐廳新入選為必比登推介，新入選的餐廳中，更有超過八成提供的是廣受喜愛的台灣在地美食與傳統客家風味的特色小吃。

米其林指南國際總監Gwendal Poullennec表示：「《台灣米其林指南》邁入第9個年頭，我們的評審員很高興看到台灣餐飲文化持續展現開放、多元與包容的特色。今年，必比登推介更加關注那些輕鬆、真誠的美食體驗，以及深受民眾喜愛、充滿活力的街頭小吃與在地飲食文化。」

台北4家新入選必比登推介

▲黃金雞燉湯手工湯麵。（圖／記者黃士原攝）

青嬌

青嬌由一對夫妻經營，菜單以雞湯料理為核心，選用本地食材烹製出江浙風味菜餚。招牌黃金雞燉湯選用台灣的母玉米雞，結合金華火腿、扁尖筍，經六小時的慢火熬煮，味道濃醇鮮甜。若搭配上海青香菜飯享用，更是一頓令人滿足的美味佳餚。

▲開囍餐館明亮時髦的空間。（圖／取自米其林指南網站）

開囍

開囍正如其名，用料理帶來簡單而純粹的幸福感。餐廳以滷肉料理為核心，主打台式滷肉、紅燒控肉及酥炸滷大排等招牌菜色。招牌滷肉以細火慢燉，肉質軟嫩彈牙、鹹甜適中，不論搭配米飯或麵條都相當合適。除了滷肉餐點，菜單也提供蔥油雞、口水雞及各式小菜，選擇多樣。

▲武田咖哩簡約現代的風格宛如街角的咖啡館。（圖／取自米其林指南網站）

武田咖哩

在武田咖哩可以品嘗到暖心又暖胃的咖哩料理，店家的咖哩醬是加入日式高湯熬製而成，鹹香下飯，呈現濃郁的香料與蔬菜風味。主菜包含炸雞、和牛蘇格蘭蛋和炸蝦三種選擇，配菜選用當季蔬菜，為餐點增添繽紛色彩。

▲有有1969。（圖／取自有有1969臉書）

有有1969

自第三代接手有有1969後，將室內裝潢翻新，增設了木質座位和軌道燈，空間小巧而舒適。其菜單提供種類豐富的台式熱炒，涵蓋各種蔬菜、肉類、海鮮，份量精緻。其中百花油條廣受喜愛，填滿蝦漿、墨魚漿的油條炸至金黃，然後與糖醋醬拌炒，酸甜開胃，十分下飯。除了白飯，也不妨試試以滷肉飯作搭配，食譜傳承自店主奶奶，選用豬頸肉製作，醬香迷人卻不膩口。

台中1家新入選必比登推介

▲東沐。食在主打家常鴨肉料理。（圖／取自米其林指南網站）

東沐。食在

東沐。食在主打家常鴨肉料理，紅油蒜味鴨肉乾拌麵用料實在，鮮嫩多汁的鴨肉淋上特製調醬，點綴其中的油蔥與紅油醬汁增添一股辛香氣息，味道濃郁且富有層次。鴨肉均為當日現做，鴨骨湯慢火熬煮數小時，色澤澄淨，香氣撲鼻。各式小菜也足見用心，不妨點一份鮮美夠味的餛飩湯或燙青菜搭配主餐食用。

台南3家新入選必比登推介



▲咩灣裡羊肉店現由第三代接棒經營。（圖／咩灣裡羊肉店／取自米其林指南網站）

咩灣裡羊肉店

咩灣裡羊肉店自1962年開業，現由第三代接棒經營，用餐空間簡約質樸，牆上以店家開業初期使用的器具裝飾。店家選用台南善化的溫體羊，每日新鮮配送，肉質軟嫩。招牌山羊鍋以純羊肉熬煮約至五小時，湯汁溫潤甘甜。

詹記

詹記老闆身為魚販第二代，對在地魚穫瞭如指掌。小店結合台南傳統「飯桌仔」文化，以自助饗宴的形式陳列美饌，並於點餐後現點現做。其招牌魚湯以鱸魚骨和蔬菜製作湯底，再加入蛤蜊和魚片，鮮美甘甜。除此之外，詹記每日供應十餘種當季鮮魚，並根據魚種特性，用香煎、烘烤、燒煮等方式料理。

▲竹記冬菜鴨歷史超過80年。（圖／取自竹記冬菜鴨臉書）

竹記冬菜鴨

竹記冬菜鴨創立於1942年，販售各式鴨肉料理。所用鴨種為四個月齡大的屏東內埔溫體鴨，肉質軟嫩有彈性，並提供原味及煙燻兩款口味。此外，也推薦冬菜鴨冬粉，湯頭入口甘醇鹹香，令人滿足。

新北市3家新入選必比登推介

▲阿爸的客家菜。（圖／米其林指南提供）

阿爸的客家菜

創立於2000年，阿爸的客家菜店內空間散發著復古風情。來自高雄的主廚擁有超過三十年的料理經驗，因其客家出身而致力於透過菜色發揚客家的醬缸文化，多以自家日曬、醃漬、發酵的食材調味。尤其推薦鳳梨醬清蒸鮮魚，醬料以高雄大樹的土鳳梨製作，加入豆粕、甘草和鹽醃漬三個月以上，風味鹹香醇厚，搭配酸酸甜甜的新鮮鳳梨，令魚肉的味道富有層次。

北鴨鴨肉羹

北鴨鴨肉羹店面保留的傳統灶檯散發出古樸的氛圍。在地經營逾二十載，販售品項同樣簡單樸實，專注於鴨肉羹與鴨肉飯。其中，鴨肉羹選用75至80天育齡的台灣土番鴨，軟嫩的薄切鴨肉與洋蔥、筍絲、蒜頭一同炒香，湯頭甘甜溫潤。此外，也不妨加入些許辣椒粉，為味道增添層次。

▲碧潭橋頭鵝肉。（圖／取自米其林指南網站）

碧潭橋頭鵝肉

碧潭橋頭鵝肉在老宅錯落的繁忙街道上，這間明亮寬敞、設有開放式廚房的小店十分引人目光。招牌的煙燻鵝肉從選材到製作皆堅持一貫水準，點餐時可依人數選擇份量，抑或指定鵝肉切盤部位，滿足不同用餐需求。

新竹縣2家新入選必比登推介

▲季風以蔬食料理闡述客家飲食文化。（圖／取自季風臉書）

季風

原址位於台北的季風，在歇業兩年後移師新竹縣，並於2025年重新開幕。菜單由葷食轉型，採以蔬食料理闡述客家飲食文化。套餐的靈感來自時事，譬如在颱風後創作的「芋頭、九層塔、苦茶油」，便是將客家芋頭九層塔湯加以發揮，選用苗栗的檳榔心芋製成泥狀，再以苦茶油和九層塔增添風味。

▲新竹「一哥炊粉」進榜1月的米其林新入選餐廳。（圖／取自米其林指南網站）

一哥炊粉

位於市郊的一哥炊粉擁有超過40年歷史，主要販售新竹傳統小吃，如粄條、米粉、貢丸等，也有炒菜和滷味供應。不要錯過由在來米製作的炊粉，無論是乾炒還是配湯都廣受喜愛，店家也提供粄條與炊粉混搭的選擇。此外，搭配帶有肉香與蘿蔔清甜的貢丸湯，質樸美味。

146家完整名單如下：