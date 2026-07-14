▲旅遊粉專示警日本吸菸房味超濃，千萬別貪便宜。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本旅遊旺季到來，不少民眾為了省住宿費，可能會選擇價格較便宜的「吸菸房」。不過，旅遊粉專「風塵萬里．旅人手札」近日發文提醒，前往日本住宿千萬別心存僥倖，以為只是「有人抽過菸的房間」，實際上日本吸菸房累積的是數十年的濃厚菸味，不僅一入住就能聞到刺鼻異味，就算待上一晚，也可能讓全身上下都沾滿菸味，直呼這根本是「日本旅遊最大的陷阱」。

房門一開就崩潰 除臭噴霧也救不了

版主指出，許多人訂房時遇到禁菸房客滿，只剩價格較便宜的吸菸房，心想「忍一晚就好」、「開窗通風、噴點除臭劑就沒事」，但實際入住後才發現完全不是這麼回事。他形容，房門一打開，迎面而來的不是單純尼古丁味，而是混雜阿摩尼亞、陳年焦油、發霉壁紙與地毯長年殘留的重菸味，形成一股「有厚度」的氣味。

更令人崩潰的是，日本許多飯店基於安全因素，房間窗戶只能開一小縫，幾乎無法有效通風，就算自備除臭噴霧、酒精，甚至開啟冷氣與空氣清淨機，也難以消除菸味，彷彿「用防蚊液去擋原子彈」，所有防禦手段幾乎全面失效。

睡一晚全身都是菸味 老菸槍也喊受不了

版主表示，只要在吸菸房住上一晚，衣服、外套、包包、行李箱，甚至頭髮、皮膚都會沾滿濃濃菸味，「隔天搭電車，你就是移動的行動煙灰缸」，省下來的幾百元房價，最後可能都得花在洗衣除臭用品上，還換來失眠、頭痛等不適，實在得不償失。

貼文也引發不少曾入住日本吸菸房的旅客共鳴，紛紛留言表示，「以前抽菸，現在也不排斥菸味，但日本吸菸房真的不能接受，比KTV還誇張」、「因為沒有禁菸房被迫入住，噴了半瓶空氣清新劑都沒用」、「日本吸菸房恐怖到我這個抽菸30年的人都受不了」，提醒準備赴日旅遊的民眾，訂房時務必仔細確認房型，以免為了省小錢而壞了整趟旅程。