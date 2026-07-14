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金黃雞湯加進活鮑魚　粵式火鍋「鮑福記」7/15正式開幕

▲粵式火鍋「鮑福記」7/15正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲粵式火鍋「鮑福記」7/15正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

主打鮑魚雞湯火鍋的「鮑福記 」，經過1個月的試營運後，將於7月15日正式開幕，鍋物有全雞大份、半雞小份兩種選擇，2000元不到即可享用，而且營業到凌晨1點半。開幕日至7月31日，可加購入湯的花膠買一送一。

鄰近華山文創園區的「鮑福記鮑魚雞湯火鍋」，7月15日正式開幕，將風靡於中國廣州番禺一帶的鮑魚雞煲進行改良，精選老母雞與雞腳、金華火腿等食材，經大火、過濾、文火慢煮等繁複工序，熬出濃郁金黃雞湯。鍋裡的玉米雞選用2斤半重量，特殊低溫熟調的雞肉，上桌後再經過自製雞湯小煮，肉質不乾柴。

▲粵式火鍋「鮑福記」7/15正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲鮑福記黃金雞湯選用老母雞與雞腳、金華火腿等食材熬煮而成。（圖／記者黃士原攝）

▲粵式火鍋「鮑福記」7/15正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲店裡提供的都是活鮑魚。（圖／記者黃士原攝）

「中國店家多用熟鮑魚，但新鮮處理的鮑魚，煮起來的甜味完全不一樣。」鮑福記創辦人何彥綸談及，黃金雞湯的鮮美必須藉由店內水族箱暫養的活體鮑魚再度升級。活體鮑魚只要下鍋煮8分鐘就能呈現恰到好處的彈嫩口感，而隨附鳳螺、白蝦的鮮甜加乘，與濃厚雞湯更交融出層次豐富。鮑魚還提供50～200克不等共4種規格，99元起就能加點入鍋。

▲粵式火鍋「鮑福記」7/15正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲店家提供薄荷葉，可以加進雞湯，轉換風味。（圖／記者黃士原攝）

▲粵式火鍋「鮑福記」7/15正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲湯葉蟹肉真丈。（圖／記者黃士原攝）

▲粵式火鍋「鮑福記」7/15正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲手打橙汁墨魚滑。（圖／記者黃士原攝）

何彥綸表示，「鮑福記」享用火鍋，建議先喝雞湯，再細細品嚐爽口的玉米雞、鮑魚、白蝦與鳳螺，同時特別推薦自家製的餃滑等特製火鍋料，每日現包的「湯葉蟹肉真丈」以細緻的鮮嫩豆皮包入飽滿的松葉蟹肉；「手打橙汁墨魚滑」把墨魚漿揉合沈穩柑橘氣息。其他還有概念源自香港手打牛丸的「手工松露和牛滑」、每日現包的「手工淮山鮮肉餛飩」。以上每份售價88元～288元不等。

▲粵式火鍋「鮑福記」7/15正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲麻辣鳳爪。（圖／記者黃士原攝）

▲粵式火鍋「鮑福記」7/15正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲燕窩金箔冰淇淋。（圖／記者黃士原攝）

不只鍋物本身，鮑福記還有特色港式小吃，「麻辣鳳爪」能感受到椒麻香氣、辣中帶甜；「燕窩金箔冰淇淋」以港式經典的燕窩燉奶為底蘊，選以1公斤超過3萬元市價的印尼頂級金絲燕，再與香甜滑順的冰淇淋結合，交織出迷人的新潮體驗，店鋪亦有楊枝甘露等精緻甜品可選。

▲瞬時冰淇淋。（圖／記者黃士原攝）

另外，今年5月進駐信義區的東京割烹名店「山崎」（Yamazaki），將於8月12日至8月16日舉辦夏季餐會，創辦人山﨑志朗也會再度到訪台北，與駐店主廚郭原甫共同設計多道專屬台灣仲夏的無菜單料理。壓軸的「瞬時冰淇淋」則融入清爽夏蔬水果。

山崎台日主廚聯手夏季餐會7月17日上午10點開放網路訂位。

關鍵字： 美食雲 鮑福記

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