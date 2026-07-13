亞洲航空旅展促銷75折　飛曼谷2308元起

▲亞洲航空AirAsia。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

亞洲航空AirAsia因應台北國際夏季旅展將於17日起登場，宣布從即日起至19日推出線上旅展優惠，指定航線最低75折起。韓國低成本航空公司「易斯達航空」也推出年度最大規模「Super Star Festa」優惠，飛韓國指定航點單程未稅價450元起。

AirAsia從即日起至19日推出線上旅展優惠，指定航線75折起優惠，適用出發日為7月27日至2027年6月30日為止。如台北直飛曼谷廊曼機場2308元起，馬來西亞沙巴（亞庇）2834元起，吉隆坡則為3910元起，均為75折、單程含稅價；北海道札幌則享85折起優惠，單程含稅價4427元起。

高雄出發直飛曼谷（廊曼）享8折起優惠，單程含稅價2562元起；馬來西亞吉隆坡享75折、單程含稅價3026元起，直飛東京享85折起優惠單程含稅價4510元起。業者即日起也推出訂票享有免收1次機票改期手續費，彈性調整行程。

▲易斯達航空Eastar Jet。（圖／業者提供）

易斯達航空「SSF」優惠為每年第一季與第三季定期推出的促銷活動，不僅折扣幅度為全年之最，販售座位數亦達年度最大規模。本次促銷僅限易斯達航空會員參與，可購買日為即日起至7月19日晚上11點為止。

單程未稅最低票價分別為直飛釜山新台幣450元、濟州新台幣500元，而鄰近首爾的「清州」則享單程未稅價新台幣550元優惠，直飛仁川和金浦機場則為新台幣700元起。