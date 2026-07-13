香雞城「西門店」開放內用區　麻辣醬也回歸

▲香雞城「西門店」開放內用區。（圖／取自香鷄城＃新時代香雞城臉書）

記者黃士原／台北報導

台灣手扒雞始祖、承載無數台灣人兒時回憶的「香鷄城（香雞城）」，今年3月再度回歸，於西門開設外帶店，在老客人的期盼下，新增的內用空間昨天正式開放。

香雞城二度回歸，業者表示記取每一個失敗的教訓，放慢速度縮小規模，讓一切盡可能維持可控的狀態，因此店型採取更具彈性的「小型經營模式」外帶店，第一家選址西門町。不過這幾個月來雞粉們不斷敲碗，認為手扒雞不能只有現點現做，還必須要現吃，才能吃到最美味的狀態。

▲粉絲覺得手扒雞要現吃，才能吃到最美味的狀態。（圖／記者黃士原攝）

近期隔壁的店面就這麼剛好空出來，香雞城也決定把握天賜的機運，租下店面並改裝成內用區，昨天正式開幕。業者指出，「儘管這依然是有史以來最小的香雞城，還是希望每一位來內用的雞粉都能吃得開心，我們會持續調整，有任何建議都會聆聽。」

這次與內用區一起回來的還有旗艦店時期推出的「麻辣醬」，將會擺在內用區自行取用（內用限定），喜歡麻辣醬的雞粉們不要錯過。

▲韓國「百年土種蔘雞湯」進軍南台灣。（圖／記者黃士原攝）

另外，擁有34年歷史的「百年土種蔘雞湯」，是韓國弘大具代表性的蔘雞湯專門店之一，深受當地消費者與觀光客喜愛，2017年至2019年獲得首爾米其林指南入選餐廳，今年由築間餐飲集團引進台灣，5月首度登台後，已開出台中文心店、台中中科店及台北西門町店，接下來將進軍南部，台南成大店7月24日試營運，當天用餐可享88折優惠。

▲加了鮑魚的百年蔘雞湯。（圖／記者黃士原攝）

百年土種蔘雞湯主打招牌蔘雞湯，共有6款口味，除了原味，還有紫蘇、黑蒜、綠豆、漆樹，以及加了鮑魚的百年蔘雞湯。為了滿足台灣個人用餐與輕聚餐市場需求，台灣分店新增多款韓式經典料理，包括韓式辣燉雞、百年炸雞、海鮮煎餅、泡菜煎餅、血腸、辣炒年糕魚板及韓國蒸蛋。