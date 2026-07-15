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水源市場最狂創意炒飯攤！油條、臭豆腐都能入飯　排隊人潮不斷

▲▼水源食坊-不一樣炒飯。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

這次到公館水源市場，繞了一圈才發現「水源食坊-不一樣炒飯」這一攤湧進超多人潮，好奇跟著排隊吃吃看。開在水源市場一樓、主打創意炒飯的攤位，菜單上光是炒飯就有十多種口味，走的路線跟一般傳統快炒的炒飯做法很不一樣。這次點的是避風塘蟹炒飯，炒飯一端上桌，老闆娘就笑著說很幸運耶中獎了，直接把炒飯錢退了，等於這盤直接免單。問了才知道，原來一天大概只有三盤會中獎，第一次來吃就幸運吃到！

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內用環境
攤位在水源市場一樓內側，招牌不算顯眼，不過攤前擠滿排隊跟等外帶的人潮，遠遠就能認出這攤在哪。市場裡頭走道不算寬，用餐時段人潮更是密集，內用座位不多，大多是共桌形式，這次假日很多攤沒營業，內用還坐到別攤去。

▲▼水源食坊-不一樣炒飯。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼水源食坊-不一樣炒飯。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

攤位後方就是開放式炒鍋區，可以看到老闆現場快速翻鍋，鑊氣十足的畫面很吸引人。這次原本鎖定的祥記快炒跟龍家快炒剛好都沒營業，反而因此繞到這一攤，算是意外收穫。想內用的人建議避開中午跟晚餐尖峰時間，會比較容易等到位子，外帶的話等候時間也會拉長不少。

▲▼水源食坊-不一樣炒飯。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜單
品項豐富，光是炒飯就有十多種口味可以挑，從家常口味到創意口味都涵蓋在內，算是名副其實的炒飯專賣店。除了這次點的避風塘蟹炒飯，還有像是撒滿柴魚片的招牌蛋炒飯、加了油條的麻辣炒飯、把臭豆腐融進炒飯裡的臭豆腐炒飯這類比較特別的口味，看得出老闆真的很敢玩配料組合。

菜單直接貼在攤位上方，品項用手寫字條標示，價位大多落在百元上下，屬於銅板價等級的市場美食，這種親民定價也是排隊人潮不斷的原因之一。

▲▼水源食坊-不一樣炒飯。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼水源食坊-不一樣炒飯。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

►避風塘蟹炒飯：這次品嚐的招牌口味，配料豐富又吃得到整隻蟹
►招牌蛋炒飯：撒滿柴魚片，口味偏日式
►麻辣油條炒飯：麻辣鍋概念延伸的創意口味
►臭炒飯：把台式小吃臭豆腐融進炒飯裡

餐點

避風塘蟹炒飯
這次點的主餐，第一口吃起來米飯粒粒分明，口感偏乾爽型，不是黏糊糊那種炒飯，蒜酥跟醬香味炒得很入味，裡頭拌了高麗菜絲增加口感層次。最上面鋪滿酥炸過的一整隻小螃蟹，連殼一起吃得到蟹殼的香酥以及蟹味，炒飯份量給得很大方，一個人吃完飽足感偏強。

▲▼水源食坊-不一樣炒飯。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼水源食坊-不一樣炒飯。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

聽老闆娘說中獎機率其實不高，一天大概只有三盤會中獎，這次能遇到真的算運氣好。整體吃下來，蒜酥香氣是這盤炒飯的靈魂，每一口都帶著鑊氣，配上酥炸小螃蟹的口感反差，鹹香夠味卻不會過鹹，個人覺得比單純的傳統炒飯多了一層樂趣。喜歡口味偏乾爽、鑊氣重一點的炒飯的人，這盤應該會很對味；口味比較清淡的人，可能會覺得偏鹹了一些。

▲▼水源食坊-不一樣炒飯。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

心得
這次吃水源食坊-不一樣炒飯，最大的收穫除了避風塘蟹炒飯本身粒粒分明又份量十足之外，還意外中獎吃到免費的驚喜，算是這趟公館行程裡最幸運小插曲。原本只是因為祥記、龍家快炒沒開才繞過來，沒想到這攤創意炒飯的表現完全不輸給附近的老字號快炒，甚至因為口味多變化、份量給得大方，反而讓人更想找機會再來試試其他口味。

如果喜歡口味多變化的創意炒飯、又不排斥人多要稍微等一下的人，這攤真的值得排進水源市場美食清單裡；趕時間或不喜歡排隊的人，可能要有耐心稍微等候一下。

水源食坊-不一樣炒飯

地址：台北市中正區水源里羅斯福路四段92號1號樓73號攤
電話：0903－339377
營業時間：12：00－14：00、17：00－20：00（周一休息）

水晶安蹄 不務正業過生活
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