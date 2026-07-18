建中後門60年排隊乾麵！只靠豬油蔥花提香　必比登、500碗雙認證

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳莉玟

榮獲2026年500碗2碗、2025年米其林必比登推薦，經營超過一甲子的老字號老店「林家乾麵」，Google評論3600多則，4.2高分，近捷運中正紀念堂站，自創店以來只賣兩樣主打。乾麵僅以白麵條淋上豬油、醬油及蔥花，食用前需將底部的醬汁與豬油拌勻，凸顯麵條Q彈與單純鹹香。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通

可搭乘台北捷運到中正紀念堂站2號出口下車，步行15分鐘。附近台北景點推薦台北植物園、歷史博物館、中正紀念堂。

內用環境

創立於1960年，位於台北市中正區泉州街（建國中學後門旁）。這家超過一甲子的老字號專賣道地「福州乾麵」，俗稱傻瓜乾麵，招牌搭配為魚丸蛋包湯，以簡單清爽的古早味深受學生及在地人喜愛。

▲需要排隊，若可接受騎樓座位吃飯，服務人員可安排在這區吃飯，等室內座位不用等太久。



▲門口就是開放式廚房、煮麵區，冒出熱騰騰的煙。

▲室內空間小巧，可容納20幾人，傳統老宅空間。

菜單

▲主打麵食、湯品、小菜，自創店以來只賣兩樣主打，乾麵與魚丸湯，樸實簡單好味道。

小菜40元

▲自助式拿取，以現場為主，太晚來會販售完。

推薦品項

乾麵（小） 37元

又稱傻瓜乾麵、福州乾麵，一上桌得馬上用筷子把碗底豬油攪拌，香氣撲鼻。製作簡單，沒有過多調味，主要以麵條、蔥花、白醬油、鹽水或豬油為主，建議加入桌上的醋調味。

▲麵條非常涮嘴，加上桌上的醋與辣椒，麵條吸附醋，口感Q彈鹹香，一碗好的福州乾麵就是樸實美味。

蛋包魚丸湯 45元（1顆蛋、2個魚丸）

▲看起來樸實簡單的湯品，好誘人。

▲蛋白咬下一口，蛋液流出，蛋黃包超級銷魂。

▲魚丸QQ彈牙，嫩口新鮮，湯底清甜。

各式小菜 40元（豬頭皮、豬耳朵）

▲撒上青蔥，煙燻味的豬頭皮與豬耳朵，脆脆彈牙。



林家乾麵

地址：台北市中正區泉州街11號

電話：02－23397387

營業時間：06：00－14：00、16：30－19：30（周一公休，假日下午休息）

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

【你可能也想看】

►台中「蛋捲實驗室」手工熬煮流心內餡 香草海鹽到荔枝烏龍都有

►創立於1970年台北老西餐廳！藏身車庫旁《華燈初上》也曾來取景

►台中新開幕「不限時寵物友善」早午餐！歐風老宅庭院氛圍懷舊