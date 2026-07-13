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COMEME開賣「2款阿華田流心蛋塔」　限時3天送造型悠遊卡

▲▼「COMEME康蜜」推出2款阿華田聯名流心蛋塔。（圖／記者蕭筠攝）

▲COMEME推出2款阿華田聯名流心蛋塔。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

可頌蛋塔品牌「COMEME康蜜」推出阿華田聯名流心蛋塔，內餡結合脆酷力抹醬並點綴棉花糖，7月15日起限時2個月販售，開賣首3日購買指定組合再送阿華田造型悠遊卡，每店每日限量10名。

▲▼「COMEME康蜜」推出2款阿華田聯名流心蛋塔。（圖／記者蕭筠攝）

▲千層流心阿華田蛋塔。

 ▲▼「COMEME康蜜」推出2款阿華田聯名流心蛋塔。（圖／記者蕭筠攝）

▲阿華田流心脆脆可頌蛋塔。

COMEME阿華田聯名流心蛋塔有2款，「千層流心阿華田蛋塔」加入脆酷力抹醬，塔頂點綴棉花糖，再放上麥芽脆酷力，每個100元；「阿華田流心脆脆可頌蛋塔」以脆酷力抹醬做為流心內餡，搭配巧克力麥芽雪球濃心棉花糖，每個80元。

聯名系列7月15日至9月15日限時販售，桃園機場門市除外。7月15日至17日，每天前10名購買「千層流心阿華田蛋塔4入組」或「阿華田流心脆脆可頌3入+原味可頌組合3入組」，即送市價390元的「阿華田造型悠遊卡」1個。

▲▼COMEME送阿華田造型悠遊卡 。（圖／COMEME提供）

▲限時3天購買指定組合送阿華田造型悠遊卡。（圖／COMEME提供）

▲▼Krispy Kreme聯名LINE FRIENDS minini。（圖／記者蕭筠攝）

▲Krispy Kreme聯名LINE FRIENDS minini推出4款甜甜圈。

Krispy Kreme聯名「LINE FRIENDS minini」將在16日至9月9日限時開賣，此次把4位人氣角色變身甜甜圈，「草莓甜心conini」為愛心造型結合草莓糖霜、草莓奶油餡；「玉米拿鐵selini」以玉米外型填入玉米卡士達餡；「焦糖牛奶lenini」搭配棉花糖及牛奶糖水滴巧克力；「柑橘可可bnini」加入特濃巧克力醬、橙皮丁，並點綴巧克力球。4種皆為67元。

同時販售2款minini分享盒，6入320元含minini甜甜圈3個、綜合口味3個；12入520元含minini甜甜圈3個、綜合口味9個。

新品上市，7月15日前加入Krispy Kreme官方LINE帳號，16日可獲得好友新品券，18日前憑券購買minini分享盒再送原味糖霜甜甜圈一盒，買6送6、買12送12。聯名期間買minini甜甜圈任一顆搭配大杯飲品現折15元。

此外，Krispy Kreme也將陸續推出4款限量聯名周邊，其中「貼紙包」、「迷你提袋」、「盲盒公仔」，購買指定品項分別加價69元、89元、159元即可獲得，而「造型扇」只送不賣。

關鍵字： 美食情報 美食雲 COMEME康蜜 Krispy Kreme

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